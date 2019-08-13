新北海洋防衛隊招募中 邀民眾清除垃圾保護海洋

2019-08-13 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市政府從105年成立「海洋防衛隊」，每年招募隊員清除海洋垃圾，目前已累積清除超過10噸的海洋垃圾，今年將在8月24、25日辦理教育訓練，持續招募具有潛水經驗的熱血民眾一同來參與海洋防衛隊，為海洋環境及生物盡一分心力。

新北市政府農業局長李玟表示，由於海底覆網對海洋生態的嚴重危害，農業局從105年成立「海洋防衛隊」聚集有志民眾，並每年舉辦覆網清除知識及技能訓練，教導具潛水技術的隊員如何清除海底覆網，自主形成清除系統，3年來已清除逾10噸的海洋垃圾，今年度即將招募新隊員舉辦教育訓練，邀請大家一起來保護這片美麗的海洋。

海洋防衛隊隊員王國昌說，自己是潛水教練，近年來海洋防衛隊陸續清除野柳附近魚礁區覆網，成效良好，目前這區域幾乎已不見覆網存在，但海漂塑膠垃圾數量年年增加，已嚴重影響海洋生態，今年度海洋防衛隊除了持續清除海底覆網，亦將致力於清除海漂垃圾，呼籲具有潛水經驗的民眾可以加入海洋防衛隊，為海洋盡一份心力。