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坐路邊等公車危險 三芝會勘遷站五十公尺

2019-08-13 20:19觀天下 記者廖品涵／三芝報導

三芝候車站點，民眾就像是坐在馬路上等車相當危險，經市議員陳偉杰協助，將在五十公尺...
三芝候車站點，民眾就像是坐在馬路上等車相當危險，經市議員陳偉杰協助，將在五十公尺外的第一停車場打造舒適的候車環境。 圖／紅樹林有線電視提供
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三芝區三芝站往石門方向的站點，因為候車空間狹小，雖然有候車椅，但緊鄰著馬路，民眾就像是坐在馬路上等車相當危險，為此，三芝農會尋求市議員陳偉杰協助，在五十公尺外的第一停車場一樓空間，有較大的腹地還有遮陰處，可以不用備受風吹日曬雨淋，打造舒適的候車環境。

現在的站位是農會提供用地設立，三芝站候車民眾多，腹地實在不夠，民眾就像坐在馬路上等車，加上雨遮小，若是下雨還要飽受淋雨之苦，另外有民眾指出有一條從電信局、衛生所可以直接通往三芝站的捷徑，如果要遷站將會變得很不方便，為此農會則是回應，這條捷徑日前因為有治安的考量早已不開放通行，為了民眾的安全還是希望能夠調整站位到適合的位置。

三芝農會總幹事郭錦炎指出，三芝區三芝站往石門方向的公車站牌，先前從全家便利商店的方向遷往農會二號倉庫後門旁，不過近來也發現，這個站體腹地狹小，雖然有候車座椅但卻是緊臨著馬路，甚至還有候車民眾直接坐在一旁通道較矮的階梯上相當危險。

市議員陳偉杰表示，會勘中邀請公所協助尋找適合的新站點，在五十公尺外的第一停車場一樓空間，有較大的腹地還有遮陰處可以不用備受風吹日曬雨淋，未來也研擬將三芝站遷過來，加上要齊全配套的設施看板與候車椅，要為鄉親打造舒適的候車環境，讓等公車變得更安全。

停車場公車石門

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