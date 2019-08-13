工程施工 台中自20日起近12萬戶停水23至46小時

2019-08-13 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台灣自來水公司為辦理潭子區外環路管線遷移和北屯區管線檢修，部分地區20日早上10時起停水23至46小時，而2工程合併辦理是為了避免同一供水區域重複停水。

其中潭子區外環路工程，自20日早上10時起至隔天早上9時止，停水23小時；北屯區工程自20日早上10時起至22日早上8時止，停水46小時。停水戶數10萬5千戶，水壓降低戶數1萬2千戶，合計影響戶數11萬7千戶。

●配合潭子區外環路停水23小時

(1)潭子區全里停水：東寶里

(2)潭子區部分停水里別：頭家東里、甘蔗里、大富里、潭秀里、潭陽里、

福仁里、潭北里

(3)大雅區部分停水里別：西寶里、三和里。

●北屯區：

1，停水46小時

(1)南區:崇倫里,西川里

(2)西區:公館里,藍興里,東昇里,廣民里,三民里,利民里,民生里,大忠里,

吉龍里,土庫里,安龍里,公民里,平和里,昇平里,雙龍里,後龍里,

和龍里,公正里,公德里,公益里,中興里,民龍里,公平里,忠誠里,

忠明里

(3)東區:干城里,富台里,富仁里,東勢里

(4)中區:中華里,大誠里,柳川里,大墩里,光復里,公園里,繼光里,綠川里

(5)北區:中正里,六合里,大湖里,錦平里,新興里,文莊里,光大里,五常里,

新北里,樂英里,錦村里,錦洲里,錦祥里,金華里,金龍里,邱厝里,

建興里,賴村里,育德里,淡溝里,健行里,中達里,建德里,頂厝里,

崇德里,賴厝里,賴福里,賴興里,賴旺里,賴明里,梅川里,明德里,

明新里,長青里,立人里

(6)北屯區:北京里,三光里,北屯里,平昌里,平安里,平德里

(7)西屯區:何福里,何德里,何明里,何厝里,何南里,何成里

(8)南屯區:大業里,文心里,大同里,同心里,大誠里,大興里

2.部分停水:

(1)南區:工學里,樹德里,和平里,福順里,福平里,新榮里,長榮里,長春里

(2)東區:新庄里,合作里,東南里,旱溪里

(3)北屯區:北興里

(4)南屯區:向心里,豐樂里,溝墘里,惠中里

(5)西屯區:何源里,何仁里,何安里

3、降壓地區

(1)北屯區:平田里,平心里,平和里。

4、部分降壓:

(1)北屯區:平興里,東光里,平順里,平福里,平陽里,水湳里

(2)南屯區:田心里,溝墘里,惠中里

(3)西屯區:大福里,大鵬里,逢福里,惠來里,大河里,何源里,何仁里,何安

里

民生用水臨時取水站：113站，請逕入本處停水公告查詢系統(https://wateroff.water.gov.tw/)於取水站「查詢欄」輸入停水地址即可查知。

工業用戶及醫療單位取水點：須先至本公司各服務所或營運所購水後，再

攜帶水單至下列地點載水 ：

1. 台中給水廠：台中市北屯區遼寧路一段3號電話：04-22442469

2. 豐原給水廠：台中市石岡區明德路415號電話： 04-25721924