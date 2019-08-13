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改善五股垃圾山 新北城鄉局推試辦計畫說明會今開跑

2019-08-13 16:41聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市政府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，從8月13日至28日陸續辦理8場說明會，宣導試辦計畫相關內容，期望在短時間透過民眾申請納管、留設開放空間及綠化，改善五股垃圾山，今天出席說明會的民眾表示，認同市府的用心，但因為不是專業領域的人，希望市府提供窗口能詢問相關法令內容。

五股垃圾山長期遭到違法傾倒廢土，市長侯友宜在6月18日就率隊前往稽查，隔天19日拆除2家違建，後來成立公安小組，在7月2日再次到五股垃圾山，針對屢次造成汙染並且經告發後仍然不改善的業者，優先拆除業者的違章建物，在8月8日，侯友宜再度率隊無預警拆除2家違建業者，但恰逢利奇馬颱風來襲，侯友宜當時表示，他一開始就宣示要立即有效清除五股垃圾山，不會因颱風停止。

新北市城鄉局今天在五股區公所9樓演藝廳舉辦地方說明會，試辦計畫範圍位於中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西及新五路以東地區，面積約169公頃，透過都市計畫發布前試辦計畫政策，在計畫範圍內輔導業者依法申請合法使用，並依審查要求留設開放空間及環境綠美化。

城鄉局說明，申請期限從今年9月1日至109年8月31日，審查期限由送件起至109年12月31日，並從110年1月1日起，針對未合法的業者進行裁罰及拆除違章 建築物，另外，市府也持續針對當地國有地進行盤點，未來將透過簡易綠化方式改善整體環境，並留設出大型開放空間。

綜合規劃科長陳柏君表示，事前已寄通知給業者及土地所有權人，今天第一場說明會有80多位業者及土地所有權人出席，出席者認為，市府要讓業者合法化很好，但因為多數都不是建築或是專業領域的人，希望市府提供單一窗口，可以針對法令詳細解釋。

城鄉發展局局長黃一平表示，為達到短期間環境改善，市府提出「都市計畫發布前試辦計畫」政策，在計畫範圍內輔導業者依法申請合法使用，留設開放空間及環境綠美化，改善五股垃圾山環境，減少公共安全疑慮，未來長期都市計畫的程序和試辦計畫的推動亦會雙頭併進，以達到提升環境品質的最終目標。

城鄉發展局局長黃一平表示，為達到短期間環境改善，市府在計畫範圍內輔導業者依法申請...
城鄉發展局局長黃一平表示，為達到短期間環境改善，市府在計畫範圍內輔導業者依法申請合法使用，留設開放空間及環境綠美化，改善五股垃圾山環境，減少公共安全疑慮。
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新北市城鄉局今天在五股區公所9樓演藝廳舉辦地方說明會，出席者認為，市府要讓業者合...
新北市城鄉局今天在五股區公所9樓演藝廳舉辦地方說明會，出席者認為，市府要讓業者合法化很好，但因為多數都不是建築或是專業領域的人，希望市府提供單一窗口，可以針對法令詳細解釋。圖／新北市城鄉局提供
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