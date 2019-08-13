台中太平鵬儀路積水問題 10月前完成改善

2019-08-13 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



台中市太平區鵬儀路遇雨即積水，居民苦不堪言，市長盧秀燕上午前往視察下水道興建工程，水利局長范世億簡報時指出，目前正進行側溝連到主幹管工程，原預計10月31日完工，但依目前進度可以提前完成。

范世億指出，工程完工後，鵬儀路71巷至214巷以往遇雨即淹的問題可以改善，當地約500居民可受惠。