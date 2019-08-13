改善居住品質！公寓申請設電梯 台北市簡化流程提高補助

2019-08-13 12:15 中央社 台北13日電



北市府為推廣6樓以下公寓增建電梯補助案，近年已簡化行政程序，只要取得建管處核發電梯雜項執照，符合20年以上、非單一所有權人、無電梯6樓以下住宅，就可向更新處提出申請。 本報系資料照／記者林俊良攝影 分享 facebook 台北市政府簡化6樓以下公寓增建電梯補助方案，補助費為總工程費50%，以新台幣220萬元為上限，電梯規格符合台北市通用設計規範，補助提高至330萬元。

經統計，台北市30年以上住宅約9萬多棟，公寓佔多數。北市府都市更新處今天指出，為改善銀髮族及行動不便民眾的生活品質，持續推動簡化公寓增建電梯審查作業，並加速核撥補助款時間，申請方案即日起開跑，至年底止，歡迎市民洽詢。

更新處表示，像今年有一件公寓增建電梯完工案例，該案例位在內湖區大湖山莊街169巷，為一棟屋齡31年、5樓公寓住宅，因住戶多為長輩，出門時爬樓梯吃力，住戶決議增設電梯，盼可改善高樓層住戶居住品質。

更新處指出，今年受理民眾申請增設電梯補助，自4月22日至12月31日止，補助案包括設計及施工費提高至220萬元；電梯規格符合台北市通用設計規範，提高至330萬元。

北市府為推廣6樓以下公寓增建電梯補助案，近年已簡化行政程序，只要取得建管處核發電梯雜項執照，符合20年以上、非單一所有權人、無電梯6樓以下住宅，就可向更新處提出申請，審查核定後的1年內完工，更新處會一次核撥補助款。

民眾想瞭解補助內容，可向崔媽媽基金會或更新處洽詢或至更新處官網查詢；對於成立管理委員會有疑問，也可諮詢建管處公寓大廈科。