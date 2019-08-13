萬金彩田米秋收 農業局邀民眾認購有機米支持小農

2019-08-13 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



秋收季節即將到來，「彩田友善農作」8月2日下午在金山朝天宮旁農地，舉辦「秋收作伙來割稻」，與三和國小、中角國小、金美國小學童、宏碁基金會志工、法鼓文理學院師生等，到稻田裡進行割稻與脫穀體驗，除了感謝老天爺保佑農作收成，最後也一起共享美味的割稻飯，慰勞這一整年辛苦耕作的農友。

法鼓文理學院老師許書訓從106年起，就開始支持「彩田友善農作」執行長楊儒門辦理友善耕作，許書訓今年也參與秋收割稻活動，並透過親朋好友認購彩田米，用行動力來支持在地產業。也讓三和國小、中角國小、金美國小學童們在3月插秧，利用暑假前來割稻，了解水稻生長過程，師生們吃自己種的米，縮短產地到餐桌的距離，同時也拉近孩子親近家鄉的土地，更獲得食農教育的啟發。

新北市政府從104年起推動「友善田園區域計畫」，結合農業生產與自然生態環境的理念，鼓勵農友轉型友善耕作，萬里、金山友善稻作面積從最初的1.1公頃增加至30公頃，市府也持續3年補助友善耕作相關經費，如有機質肥料、秧苗經費及活化休(廢)耕地整地費用等。

在去年（107年），友善耕作的理念獲得宏碁基金會的認同，與友善稻作農友簽訂彩田米認購契作，友善稻米認購量從4公噸提高至8公噸，基金會率領志工到友善田區辦理插秧、撿福壽螺，親自收割自己插秧的水稻，基金會大力支持友善田園區域計劃，就是希望再強化環境與教育的理念核心，讓農友、土壤生態、在地學生都能受惠，也希望有更多農友轉型投入友善耕作的行列。