預防綠薯條事件 北市專案抽檢全合格

2019-08-13 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



近年來陸續發生綠薯條事件引起各界關注，為維護民眾食用馬鈴薯及相關製品衛生安全，北市衛生局針對蔬果行、早餐店、速食店、餐飲店、超市等處執行配醣生物鹼專案抽檢共30件產品包含馬鈴薯、薯條等，今天結果出爐都合格。

因應綠薯條事件，衛福部今年元旦於「食品中汙染物質及毒素衛生標準」訂定馬鈴薯塊莖中「總配醣生物鹼／茄鹼（Glycoalkaloids, total）：α-solanine 及α-chaconine 之總和」限量為每公斤200毫克，要求衛生單位依該標準進行核判，食品業者則可依循該標準自主管理。

依據衛福部食品藥物管理署資料，配醣生物鹼為馬鈴薯塊莖的天然成分，是種植物的二次代謝物，具有殺蟲及殺菌活性，能幫助植物抵抗動物、昆蟲及真菌危害。

衛生局參議王明理表示，這次抽檢是在6月期間進行，30件馬鈴薯與相關製品都沒發綠情況，檢驗值也都低於標準而合格。

王明理說，馬鈴薯變綠是因光照生成葉綠素所致，雖然光照也會導致配醣生物鹼的累積，但兩者是不同且獨立進行的反應，因此無法僅由馬鈴薯外觀變綠的現象，判斷配醣生物鹼的含量，所以消費者不必因馬鈴薯或其製品有產生些微變綠而感到恐慌。

衛生局也提醒，民眾採購馬鈴薯時，一次不要購買太多，並應挑選儲存良好、表面完整乾淨、觸感堅實光滑、無發芽的馬鈴薯；購買後應置於低溫、乾燥通風保存，避免陽光照射，如發現馬鈴薯已發芽或吃起來有苦味，建議不要再食用。