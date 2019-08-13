出現巨型棒棒糖 不是發送糖果但免費提供這服務

2019-08-13 10:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



為了推行水資源回收再利用的環保觀念，新北市水利局於樹林區學府路旁，設有彩虹棒棒糖免費提供回收水。圖／新北市水利局提供 分享 facebook 為了推行水資源回收再利用的環保觀念，新北市水利局於樹林區學府路旁，設有彩虹棒棒糖免費提供回收水，而回收的水在北大特區MBR處理廠與鄰近的萬坪公園等接管後，將使用在澆灌及廁所沖洗用水上，省錢又環保。

由於人口及產業快速成長，民生及工業用水需水量不斷增加，再加上極端氣候加劇更使水情吃緊，為減少自來水的使用量及減低限水的衝擊，水資源的有效利用與管理是近年最重要的課題之一。為了推廣回收水再利用計畫，水利局於新北市樹林區的學府路上，靠近萬坪公園一帶，設立數隻巨大的彩虹棒棒糖。

這些巨型棒棒糖不是「漢塞爾和格萊特」裡的糖果屋，而是北大特區MBR處理廠免費回收水的取水口，預計未來北大特區MBR處理廠與鄰近的萬坪公園、桃子腳國小、柑園5里聯合活動中心接管後，就能用回收水節省澆灌及廁所沖洗用水。水利局表示，生活汙水經由水資源回收中心淨化處理後，可回收再利用於非接觸人體的用途，如花草澆灌、馬路噴灑、廁所沖洗、消防用水、工地抑制揚塵等，省錢又環保。

除了北大特區MBR處理廠外，還有林口水資源回收中心、淡水水資源回收中心、三鶯水資源回收中心及中港水資中心供應免費回收水，水利局表示，歡迎各公私立機關、團體逕洽各中心取用回收水。