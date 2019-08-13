金山黃紅心地瓜盛產 學生巧手時尚歐式麵包拚創意
新北市金山特產台農57號黃心及66號紅心地瓜，今年盛產，區公所為加強推廣，辦理「第二屆金山甘藷創意烘焙競賽」，高中學生透過專業烘焙技能，拿出天馬行空加上創意的想像力，讓平民美食的食材化身為精緻烘焙麵包，每個麵包造形都比時尚，讓麵包融入濃濃的地瓜味。
金山區長陳國欽說，金山種植甘藷的土質屬火山灰壤土，並以陽明山系泉水灌溉，所以質地才會如此細膩、口感綿密，是非常營養的食材，這次透過舉辦烘焙競賽讓金山甘藷能以多元風貌呈現，凸顯出地瓜的美味，不只吃出健康，更是體會到年輕學子的巧思。
這項比賽昨天進行決賽，豫章工商學生宋心妤、林雅芳、張瑋庭獲得第一名，金山高中學生許仁杰、藍芷婕獲得第二名，淡水商工學生曾奕嘉、李思穎、王思婷獲得第三名，中華商業海事職業學校學生陳嘉誼、張偲祺、蔡正祐獲得佳作。
擔任評審的財團法人中華穀類食品工業技術研究所老師黃雲霞、台南市阿霞飯店甜點蛋糕顧問高誌鍵說，此次競賽著重「口感及技巧」、「經濟性及商業可行性」、「創意與主題呈現度」、「金山在地食材運用」及「衛生安全及品管」等面向評比，進入決賽的4校學生在甘藷的運用上，無論是麵糰或者內餡，都將地方農特產品的特色發揮得淋漓盡致，非常鼓勵新北市大專院校及高中職的學生，都可以挖掘出屬於各區的優質農產品，運用在烘焙食品上，讓口味更多元。
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