金山黃紅心地瓜盛產 學生巧手時尚歐式麵包拚創意

2019-08-13 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市金山特產台農57號黃心及66號紅心地瓜，今年盛產，區公所為加強推廣，辦理「第二屆金山甘藷創意烘焙競賽」。記者游明煌／翻攝 分享 facebook 新北市金山特產台農57號黃心及66號紅心地瓜，今年盛產，區公所為加強推廣，辦理「第二屆金山甘藷創意烘焙競賽」，高中學生透過專業烘焙技能，拿出天馬行空加上創意的想像力，讓平民美食的食材化身為精緻烘焙麵包，每個麵包造形都比時尚，讓麵包融入濃濃的地瓜味。

金山區長陳國欽說，金山種植甘藷的土質屬火山灰壤土，並以陽明山系泉水灌溉，所以質地才會如此細膩、口感綿密，是非常營養的食材，這次透過舉辦烘焙競賽讓金山甘藷能以多元風貌呈現，凸顯出地瓜的美味，不只吃出健康，更是體會到年輕學子的巧思。

這項比賽昨天進行決賽，豫章工商學生宋心妤、林雅芳、張瑋庭獲得第一名，金山高中學生許仁杰、藍芷婕獲得第二名，淡水商工學生曾奕嘉、李思穎、王思婷獲得第三名，中華商業海事職業學校學生陳嘉誼、張偲祺、蔡正祐獲得佳作。