高鐵初體驗 苗栗家扶課輔班台北動物園一日遊

2019-08-13 09:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗家扶中心暑假開辦課輔班，讓家扶受扶助學童們在暑假持續學習，課輔班規畫系列主題，包括職場體驗、生活智慧王，帶領學童們認識大眾運輸工具，今獲台灣高鐵贈票，招待苗栗家扶課輔班學童們往返台北一日遊，學童們超開心，第二次搭高鐵小朋友說「這次很有旅行的感覺！」

苗栗家扶中心社工督導林良任說，苗栗家扶中心從7月22日到8月16日開辦暑期課輔班，29名學童參與，由家扶受扶助的大專生教導學童們完成暑假作業。

課輔班規畫各式主題，包括職場體驗、生活智慧王，職場體驗帶領學童們到全家超商擔任一日小小店長。生活智慧王，讓學童們從完成暑假作業，學習一連串生活的小智慧，包括教導金錢使用、衛生清潔、交通與居家安全等日常生活中使用的知識。

今天安排讓學童們認識大眾運輸工具，林良任說，對苗栗學童來說，捷運相對較陌生，讓學童們搭高鐵到台北，之後搭捷運到台北市立動物園，體驗高鐵、捷運不同形式的交通工具，增加生活應變與自理能力，成為小小生活智慧王。

林良任說，感謝高鐵贊助苗栗到台北來回車票50張，讓國小學童及課輔志工免費搭高鐵戶外教學，家扶孩子學習查閱乘車時刻表及乘車禮儀，體驗高鐵、台北捷運等不同於苗栗縣常用的大眾運輸工具。今參與的學童們有一半以上沒搭過高鐵，學童們都超期待這趟小旅行。