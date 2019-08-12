靈鷲山水陸空大法會 侯友宜到桃園祝壽祈福

2019-08-12 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



現為農曆七月，靈鷲山今晚於桃園巨蛋舉辦「第26屆水陸空大法會」，秉持「千年水陸、萬世慈悲」的悲心，靈鷲山自8月7日起，展開為期8天7夜的法會，今晚6點半舉辦「幽冥戒」佛事，超薦十方亡者，新北市長侯友宜也前往供燈，與近萬名信眾共同祝禱祈福。

靈鷲山佛教教團表示，靈鷲山自1994年啟建水陸法會，每年遵循古制、傳統儀軌舉辦水陸法會，水陸法會以供齋施食為主，主要為超度水、陸、空一切孤魂而設，有供養諸佛、懺悔罪障、祈福消災、超薦祖先、普度鬼神、長養慈悲、增長福慧等功德，

而「幽冥戒」是水陸法會極為重要的佛事，由高僧為六道幽冥眾生主法受戒，讓幽冥眾生得以遠離身、口、意惡業，超脫輪迴之苦，是宗教界，也是地方上的盛事。

侯友宜表示，靈鷲山開山36年來，長期推動社會公益教化事業，更募集海內外無數愛心，提供給急需的弱勢族群，傳達佛法的佈施精神，並感謝靈鷲山佛教教團與開山住持心道法師，長年照顧弱勢家庭與慈善團體的義行，提升社會對人性關愛的良善循環。