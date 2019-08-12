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馬崗漁村聚落不登錄文資 居民抗議將提訴願

2019-08-12 19:48中央社 新北12日電

貢寮馬崗漁村聚落有百年石頭屋特色，在地居民申請登錄聚落建築群，遭文資審議大會決議...
貢寮馬崗漁村聚落有百年石頭屋特色，在地居民申請登錄聚落建築群，遭文資審議大會決議不登錄。記者吳淑君／攝影
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貢寮馬崗漁村聚落有百年石頭屋特色，在地居民申請登錄聚落建築群，遭文資審議大會決議不登錄，馬崗居民今天至新北市政府前抗議，要求重啟審查程序，並將針對決議提起訴願。

馬崗漁村聚落傳統石頭屋有百年歷史，村內22戶居民去年11月21日申請登錄聚落建築群，今年7月17日提送文資審議大會審議，被依缺乏個別獨特性、大多石頭屋被改建為由決議不登錄，今天下午則是針對漁村內3棟列冊石頭屋進行文資審議。

馬崗居民今天下午在審議會開始前，至新北市政府前抗議，高舉「搶救海洋漁村聚落」「守護馬崗卯澳百年石頭屋」等標語，希望重啟審查程序，並給予該3棟石頭屋文資身分，最後由新北市政府文化局主任祕書翁玉琴代表收下陳情書。

在去年提出申請歷史建築的江芠萍表示，財團買了馬崗大部分的土地，難保祖厝之後不會被拆。卯澳馬崗保護漁村自救會成員潘王村表示，很多人來馬崗就是來看石頭屋，不管是完好的或是半倒的，都是台灣的重要資產。

卯澳馬崗保護漁村自救會成員諶志吉表示，文資會決議中的「漁村內建築多數被拆除或改建」與事實不符，這邊多數石頭屋只是在外觀上塗抹水泥，以及因應人口增加而在石頭屋旁邊新增水泥房，若有資源更容易恢復石頭屋原貌。

環境權保障基金會專職律師黃馨雯表示，文化局指定的評估委員肯定馬崗的文資價值，但文化局寥寥幾個字卻全然否定馬崗，且很多理由論述並沒有調查資料佐證，這明顯是裁量濫用，希望文資會撤回不登錄的決議、重啟審查程序，並將針對決議提起訴願，是否重新送案則會再評估。

新北市政府文化局則表示，村內3棟列冊石頭屋已進入文資審查程序，今天下午召開「市府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會專案小組會議」進行初審，相關人士也可在會議中表達意見，後續將由統整提送審議會進行決議。

馬崗一帶的海女文化部分，目前已啟動調查研究，期待能以無形文化資產的方式保存，另有關建物所有人與土地所有人的私權爭議，現雙方已循司法途徑解決。

歷史建築文化局

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