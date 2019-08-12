颱風延期的臺圖館首位駐館作家王瓊玲演講 14日登場
國立臺灣圖書館公告與駐館作家有約活動資訊，105歲臺圖館首位特聘駐館作家、中正大學中文系所專任教授王瓊玲，原定９日下午2點在台圖館與讀者觀眾第一次浪漫約會，演講主題「真假兩相宜-從現實人生到藝文世界」，因利奇馬颱風假，延到後天登場。
台圖館公告，因颱風延期的駐館作家活動，就在後天，王瓊玲與您午後２點浪漫約會，創立105周年的國立台灣圖書館，特聘王瓊玲為第一位駐館作家，後天14日周三起，舉行一系列藝文活動：早上10點30分至11點：記者招待會及圖書捐贈儀式，下午2點至4點，第一場演講。演講主題：真假兩相宜-從現實人生到藝文世界。
臺圖館說，與王瓊玲有約活動歡迎報名參加，免入場費，上臺圖館網站馬上報名。王瓊玲是世新大學中文系創系系主任、中正中文系所專任教授，右手撰寫嚴謹學術論文；左手創作精彩小說、散文，編寫崑劇、京戲、歌仔戲、現代話劇、電臺廣播劇， 他一開口就能把人帶進故事魅力裡。
與駐館作家有約系列講座，第一場後天14日；第二場10月6日主題「九彎十八拐的藝文路-小說創作到戲劇改編、欣賞」； 第三場11月30日「不信真愛喚不回-創作的陷入與救贖」。另有與駐館作家有約：下午茶時光，只要看完指定書，寫下心情文字，預約當次下午茶時光，就有機會獲王瓊玲挑選共度假日時光。
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