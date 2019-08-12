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打造循環經濟 柯文哲：可借鏡荷蘭

2019-08-12 18:13台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導

花博荷蘭館。（Photo by荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）
花博荷蘭館。（Photo by荷蘭貿易暨投資辦事處臉書）
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「台北市民對環保的滿意度達到80分，但對市長滿意度卻只有40%！」台北市長柯文哲11日出席能源永續，循環共享論壇演講時自嘲市長滿意度，並指出北市資源回收率居全國之冠，柯文哲表示，過去40年全球物資使用是過去的3倍，發展循環經濟勢在必行，他提出擴大鋪設透水性鋪面、擴大設置太陽光電系統、廚餘減量等。

效法荷蘭循環經濟

「短期內將與荷蘭政府討論，引進荷蘭推行幾年的循環經濟。」柯文哲表示，荷蘭是我國發展循環經濟很好的借鏡，荷蘭2012年啟動循環經濟計劃，預計2030年原始資源消耗比重將低於1成、2030 年全國半數材料使用回收製造、2050 年成為100%全循環經濟模式的國家。

柯文哲提出重塑資源利用的方式，例如廣泛鋪設透水性鋪面：包含人行道與公園透水鋪面工程、再生水利用與水資中心、擴大設置太陽光電系統、設置智慧電網、廚餘減量等。他提到，台北一天廚餘量達170噸，預計從公家機關、餐廳、學校、大賣場等開始實施廚餘減量計畫。

針對剩食利用，柯文哲提到「盛食交流平台」，自2016年起開辦，至今已累積6處市場，截至今年6月底已捐贈超過2萬公斤的生鮮食材，近5萬人次受益。

台灣首座循環建築

「台灣第一座100%循環式建築誕生！」荷蘭駐台代表紀維德演說時以台中花博荷蘭館為例指出，營建業落實循環經濟的效果最好、影響最大，因為營建業每年消耗全球50%的能源，製造全球40%的廢棄物，因此，荷蘭政府正推動「水泥協議」，繼計畫營建業2030年達到100%回收水泥。

紀維德也提出對台灣循環經濟的六大建議參考，包括使用可拆卸的設計與耐久性的設計、增加建材重複使用、建立評估的制度以獎勵業者、打造共享商業模式等。

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荷蘭柯文哲

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