貢寮影音學堂精彩成果 新住民做影片說故事

2019-08-12 19:04 觀天下 記者蕭皓文／貢寮報導



「新北CH3‧城市光影」貢寮新住民影音學堂，做出豐富又精彩的貢寮生活記錄。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 由新北市公用頻道活化運用委員會及觀天下有線電視舉辦的「新北CH3‧城市光影」影音學堂，今（12）日上午在貢寮新住民關懷協會據點進行成果發表，新住民學員拍下攝影素材，搭上課堂學到的影音字幕與配樂功能，做出豐富又精彩的貢寮生活記錄。

第二堂上課，新住民媽媽帶著兒女，照著筆記複習，老師也用心教導如何選用適合的配樂，以及影片剪輯上字等技巧，讓學員們學習將素材組合的影片做得更好看。

今天同時是成果發表的日子，學員們除了得要準備有趣生動的影片題材，還要考驗剪輯的細心，字幕或畫面跳得太快，便會看不清楚影像重點，不過許多學員都有不錯的構圖技巧，人物風景比例得宜，也讓課堂中學員老師都見識到美麗的貢寮景色。

貢寮區長施玉祥表示，感謝觀天下有線電視來到貢寮，推廣手機的剪輯技術，現代人隨手便可用手機拍下精彩事物，若能學好如何製作影片，便能將生活分享給更多人，增進彼此交流，同時將「好山好水好貢寮」透過影片推廣出去，讓更多外地人了解貢寮之美。

學員同時是貢寮新住民關懷協會總幹事的林愛花表示，感謝公所與觀天下有線電視舉辦此次學堂活動，讓新住民姊妹們能更有概念的製做影片，並透過文字補充敘述與下標，讓影片想傳達的樂趣更清楚傳達，幫助真的很大。

觀天下有線電視總經理周鴻均表示，課堂中有一半以上為新住民及新二代，在台灣用手機記錄自己生活，不但能跟遙遠的親人們分享，也能增進與在地的情誼，期望這樣的影音學堂，希望帶給新住民們剪輯整理拍照素材的興趣，把好山好水的貢寮之美，更多宣揚與分享，觀天下有線電視也會透過公用頻道第三台播出作品，鼓勵民眾多使用公用頻道，將故鄉之美讓更多人看到。