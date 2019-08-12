感恩志工付出 萬里邀長輩辦聯合共餐

2019-08-12 19:02 觀天下 記者廖品涵／萬里報導



萬里區萬里里為了要感謝志工一直以來的幫忙，舉辦了一場特別的感恩會，讓志工與長輩們同歡，熱鬧歡度感恩會。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 萬里區萬里里為了要感謝志工一直以來的幫忙，舉辦了一場特別的感恩會，除了要在感恩會的現場為志工進行授帽儀式，還邀請了長輩們一起來吃飯，第一次辦理志工暨老人共餐活動，現場準備了豐盛的料理，一字排開，採用自助式的方式，讓志工與長輩們同歡，熱鬧歡度感恩會。

市議員周雅玲表示，新人新氣象，很感謝王傑倫里長帶領志工們一起為萬里服務，讓萬里更進步、更好，而里長舉辦志工感恩會相當特別，授帽為志工打氣表揚，希望未來準備好滿滿能量，繼續為萬里服務。

市議員張錦豪表示，萬里里的志工除了協助里內事務，還有山區、海濱公園的每週淨灘都是服務項目，因此可以說是志工工作包山包海，為了要感謝志工們平時的辛勞，也要一起來見證這個感恩授帽儀式，更要陪長輩們一起吃飯，戶外共餐促進身心靈健康。

萬里里長王傑倫說，不僅是要接受授帽表揚的萬里志工隊約120位，還有萬里里內的銀髮長輩們也趁這個盛會走出戶外共餐吃飯，為了增添活動的熱度，還有在地的社團精彩表演，希望這樣的共餐聯誼活動能夠定期舉辦，要照顧里內的長輩，讓老人家能夠外出與好朋友們一起共餐吃飯，也要好好感謝志工們，希望未來志工們還可以一起攜手打造美好的萬里。