土城大墓公特殊「輪普」祭典 遵清代古禮逾百年

2019-08-12 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



農曆七月，新北市土城區義塚大墓公中元祭典活動自8月11日起正式展開，進行為期4天的祭典，除了每晚的歌仔戲演出外，今晚於華江碼頭還有放水燈，新北市長侯友宜今也前往參拜祈福，並致贈廟方「義澤佑民」匾額，感謝大墓公對擺接地區的慈悲護祐。

大墓公廟已有230年的歷史，每年的中元普度、清明及義塚公忌辰皆為地方重大的祭祀盛事。而廟方也經常舉辦弱勢關懷活動，分送白米、物資給弱勢機構和家庭，照顧地方弱勢不遺餘力。

侯友宜表示，農曆7月廟方會舉辦普渡祈福活動，由土城、板橋、中和三區按年輪值主辦，今年由板橋區輪值主辦，具有地方開發史意義，2012年更登錄為新北市文化資產，是深受地方重視的民俗活動。

財團法人新北市神明會義塚大墓公董事長盧國雄表示，大墓公主祀傳承百年的忠烈義魂，源自清代乾隆至咸豐年間的林爽文事件、漢番衝突與泉漳械鬥等3大事件不幸犧牲的亡魂，曾幫信眾找回失竊物，也曾幫助警方破案等神蹟傳出，後來更有傳言撫摸埕前佇立的大黑狗生殖器，就能好運又好孕，吸引不少信眾前來乞求，祭祀香火綿延不絕，迄今已有百年歷史。