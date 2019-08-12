北榮進駐基隆醫院 院長：內科龍頭好心腸會先來

2019-08-12 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



衛福部基隆醫院今天和台北榮民總醫院簽訂MOU合作備忘錄，衛福部長陳時中親自前來見證這歷史的一刻，基隆醫院院長林慶豐表示，心臟內科和腸胃內科，是基隆醫院最缺的，以前常因為沒法處理而把病人轉走，北榮的「好心腸」會先進來，再慢慢把欠缺的拼圖拼起來，讓基隆醫院回復過去大病院風華。

促成這樁美事的立法委員蔡適應，慶安宮主委童永，醫福會執行長王必勝執行長都到場，基隆醫院院長林慶豐及北榮院長張德明完成簽約儀式，來見證的各界都抱以熱烈掌聲。簽完約，台北榮民總醫院腸胃內科專科醫師羅景全、心臟科專科醫斤蔡泉財都成了基醫院院的自己人、陸續還有黃偉銘醫師加入。

陳時中開心的說，今天北榮醫學中心進駐，讓部立基隆醫院如虎添翼，肯定會帶給鄉親更好的服務。

基隆醫院院長林慶豐說，他二年前到基隆醫院就任，發現很多科缺醫師，這醫院過去是地方的大病院，有很多美好的歷史，也有很多的醫療團隊住駐，像外科骨科醫師都是從台北榮總來的。但後來在健保上碰到的困難，慢慢有些科別就沒了，影響基隆醫院的醫療量能。

他認為第一個要做的是提升的是重症次專科，首當其衝的就是心臟內科，這是內科的龍頭，火車頭有了之後，後面就能帶動腸胃內科，這兩塊是基隆醫院最缺的，常因為沒法處理而把病人轉到台北的醫學中心。

他拜訪台北榮總院長張德明，衛福部長官也很支持，加上立委蔡適應的協助，經各方努力終於促成。