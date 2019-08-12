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影／不畏陸客不來 新北觀光首部曲推出登山旅遊節

2019-08-12 15:42聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

因應中國大陸限制陸客來台自由行的衝擊，新北市政府即日起全面擴大各項觀光旅遊活動，以「活動帶動消費」的概念，與旅行社、伴手禮等業者合作，首先推出的活動為新北「登山旅遊節」，結合新北各觀光景點，規劃一日或多日的旅遊行程，期盼遊客前來新北感受不同的山海體驗。

新北「登山旅遊節」由新北市觀光局與旅遊業者共同規劃，以「遇見深山美學」為主題，精選9條具代表性的森林古道及郊山健走路線，包含崩山坑古道、坪溪古道、枋山坑古道、中坑古道、燦光寮古道等，讓遊客感受不同森林美學體驗。

這9條行程中，除了包含熱門的淡蘭古道北路外，還推出今年才陸續完成的淡蘭古道中路套裝行程，更包含橫跨新北、桃園兩市的「走過大大」新北大棟山、桃園大湖頂山行程。觀旅局表示，新北「登山旅遊節」將於8月14日下午2點開始報名，限額1000名，有興趣的民眾可上新北市觀光旅遊網查詢。

觀旅局長張其強表示，「颱風過後，開始動手」，新北登山旅遊節是第一槍，後續還有以「青春山海線包含北海岸及和東北角在內的熱門海岸線遊程、貢寮海灘的大型戶外電音趴、碧潭水上公共藝術裝置、淡水螢光粉紅夜跑等，一直延續到11月的「新北歡樂耶誕城」開城，每月都有活動，歡迎各地民眾前來新北遊玩。

張其強表示，目前登山旅遊節限定1000人名額，但若反應熱烈，將會與交通部旅遊局爭取更多補助，持續擴增報名人數

因應中國大陸限制陸客來台自由行的衝擊，新北市政府即日起全面擴大各項觀光旅遊活動。...
因應中國大陸限制陸客來台自由行的衝擊，新北市政府即日起全面擴大各項觀光旅遊活動。記者胡瑞玲／攝影
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新北市觀旅局長張其強表示，「颱風過後，開始動手」，新北登山旅遊節是第一槍，後續新...
新北市觀旅局長張其強表示，「颱風過後，開始動手」，新北登山旅遊節是第一槍，後續新北市每個月都會有大型活動。記者胡瑞玲／攝影
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