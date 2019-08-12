環保延慧書庫換書北市府1樓登場 有人挖到全新繪本

2019-08-12 13:31 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市環保局「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」今天在市府1樓大廳正式開幕，2萬多本二手書將展出到明天下午4點，民眾持15顆以上電池或學生證、低收、中低收入等證件或填寫現場問卷，就可免費兌換3到30本書不等；民眾一早就帶菜籃車、行李箱、環保袋來挖寶，還有人挖到封膜都還沒拆的全新繪本而興奮不已。

「延慧書庫」從102年創立以來，每年舊書進出書庫的流通量達5萬本，開學季前後都會舉辦換書活動；今年因應暑假後即將開學，還新設「參考書專區」可供國、高中學生使用，活動期間，環保局也在市府大廳也擺設再生家具桌椅供民眾休憩閱讀，同時還定時有環保手工藝教學、身障團體音樂舞蹈等表演。

環保局長劉銘龍表示，延慧書庫二手書籍來源除每年市府回收外，還有各大企業、學校、公益團體及全台民眾主動捐贈，自成立以來，一直是清寒學子求學路上最忠實的伙伴，弱勢家庭、學生免費索取書籍，減輕求學負擔，同時也是方便市民索取及捐贈二手書籍的管道之一，還能減少資源浪費，促進知識傳遞及流通，讓更多人輕鬆享受書香樂趣。

活動今天一開跑，就有不少民眾開始專注挖寶；市民蔡小姐表示，她今天來幫外孫找繪本，意外挖到一本昨天才在誠品書店看到考慮要買的繪本，且是全新的，封膜都還沒拆。