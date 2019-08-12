親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網友聲援中彈少女…防示威癱瘓運作 香港機場實施進出管制

邱顯智宣布辭時代力量黨主席：為二原因負起政治責任

環保延慧書庫換書北市府1樓登場 有人挖到全新繪本

2019-08-12 13:31聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市環保局「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」今天在市府1樓大廳正式開幕，2萬多本二手書將展出到明天下午4點，民眾持15顆以上電池或學生證、低收、中低收入等證件或填寫現場問卷，就可免費兌換3到30本書不等；民眾一早就帶菜籃車、行李箱、環保袋來挖寶，還有人挖到封膜都還沒拆的全新繪本而興奮不已。

「延慧書庫」從102年創立以來，每年舊書進出書庫的流通量達5萬本，開學季前後都會舉辦換書活動；今年因應暑假後即將開學，還新設「參考書專區」可供國、高中學生使用，活動期間，環保局也在市府大廳也擺設再生家具桌椅供民眾休憩閱讀，同時還定時有環保手工藝教學、身障團體音樂舞蹈等表演。

環保局長劉銘龍表示，延慧書庫二手書籍來源除每年市府回收外，還有各大企業、學校、公益團體及全台民眾主動捐贈，自成立以來，一直是清寒學子求學路上最忠實的伙伴，弱勢家庭、學生免費索取書籍，減輕求學負擔，同時也是方便市民索取及捐贈二手書籍的管道之一，還能減少資源浪費，促進知識傳遞及流通，讓更多人輕鬆享受書香樂趣。

活動今天一開跑，就有不少民眾開始專注挖寶；市民蔡小姐表示，她今天來幫外孫找繪本，意外挖到一本昨天才在誠品書店看到考慮要買的繪本，且是全新的，封膜都還沒拆。

陳小姐說，今年第二次帶孩子參加，家裡也有很多舊書，但一直覺得丟了可惜，未來將捐給延慧書庫；就讀國小三年級的洪小弟說，他喜歡看小說，去年還找到哈利波特、亞森羅蘋全集。

北市環保局「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」今天在市府1樓大廳正式開幕...
北市環保局「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」今天在市府1樓大廳正式開幕，民眾一早就帶菜籃車、行李箱、環保袋來挖寶。記者翁浩然／攝影
分享
北市環保局「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」今天在市府1樓大廳正式開幕...
北市環保局「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」今天在市府1樓大廳正式開幕，就讀國小三年級的洪小弟說，他喜歡看故事書、小說，去年還找到哈利波特、亞森羅蘋全集。記者翁浩然／攝影
分享
北市環保局「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」今天在市府1樓大廳正式開幕...
北市環保局「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」今天在市府1樓大廳正式開幕，市民蔡小姐表示，她今天來幫外孫找繪本，意外挖到一本全新繪本。記者翁浩然／攝影
分享
北市環保局「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」今天在市府1樓大廳正式開幕...
北市環保局「『換』起你的閱讀魂，來延慧書庫換個GO！」今天在市府1樓大廳正式開幕，民眾一早就帶菜籃車、行李箱、環保袋來挖寶。記者翁浩然／攝影
分享

相關新聞

北市花卉中心展知名插畫作 「花」現秘境至9月底

2019-08-12 11:11

慘！南港茶製場 花916萬經營 去年業績僅62萬元

2019-08-12 00:38

公保地標購門檻傳擬鬆綁 北市府：第二波照舊

2019-08-12 00:29

新北學校惜食空盤 年減近400噸廚餘

2019-08-12 00:22

總統今視察捷運萬大線 新北爭取軌道建設

2019-08-12 00:14

北市廚餘減量不佳 柯文哲要求學校「零排出」

2019-08-12 00:10

出任韓國瑜新北競總主委？侯友宜：正在拚建設

2019-08-11 23:11

環南肉商 盼春節後再進駐中繼市場

2019-08-11 23:06

東門市場改建案 中繼地點拍板

2019-08-11 23:03

影／蔡英文踢足球 姿勢彆扭仍嘗試射門

2019-08-11 17:23

「跟總統拚外交」 蔡英文向板橋足球隊喊話

2019-08-11 17:03

蔡英文明視察捷運萬大線 新北：爭取核定各項軌道建設

2019-08-11 15:32

八里沙雕展玩沙互動 夜間光雕廊道浪漫破表

2019-08-11 14:02

影／這泉水好甜好涼 水湳洞消暑秘境在77.7Ｋ

2019-08-11 13:56

捷運萬大線第二期路線 蔡英文明視察

2019-08-11 13:20

中元普渡 內湖焚化廠本月集中紙錢專爐專燒

2019-08-11 11:40

每天廚餘170噸 柯P自爆看到「這個」就很生氣

2019-08-11 10:07

江夏傳統整復推拿樂做公益 黃正斌：習武初心是助人

2019-08-11 09:09
看更多

熱門文章

管線施工 桃園新北12日9.8萬戶停水14到36小時

2019-08-11 22:50

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23

影／台中清晨下暴雨 多車拋錨陷水坑

2019-08-12 09:27

台中暴雨 五權西路國道下涵洞封閉

2019-08-12 09:36

未取得公共設施大規模解編 苗縣府：還地於民

2019-08-11 18:30

蘭潭無車日時段 闖入小心被罰1800元

2019-08-11 17:44

影／雨炸台中 南屯道路人孔蓋噴飛

2019-08-12 11:59

看好苗栗觀光發展 自辦市地重畫3.6億元開發產專區

2019-08-11 17:47

犀利縣議員首度充當攝影麻豆 甜美黃琤婷敬業被讚爆

2019-08-11 15:32

台中南屯水淹及膝 郵差分不清水面、路面卡田中央

2019-08-12 12:00

長期未徵收 公設保留地大解編

2019-08-11 23:45

總統今視察捷運萬大線 新北爭取軌道建設

2019-08-12 00:14

影／不是混水摸魚是清水抓蝦 南澳「蝦摸節」抓到就是你的

2019-08-11 22:04

高雄山區豪雨未停 那瑪夏、桃源明天停止上班上課

2019-08-11 19:18

影／龜山島上空出現3次火彩虹 恐怖巧合竟是6級強震

2019-08-11 18:13

兩視障兒都獲總統表揚 父母：這是我們人生必修的功課

2019-08-11 17:07

陳柏惟「蔣介石才是空降始祖 藍營：他不知民眾關心什麼

2019-08-12 12:32

慘！南港茶製場 花916萬經營 去年業績僅62萬元

2019-08-12 00:38

影／這泉水好甜好涼 水湳洞消暑秘境在77.7Ｋ

2019-08-11 13:56

蔡英文明視察捷運萬大線 新北：爭取核定各項軌道建設

2019-08-11 15:32

打造「高雄之心」 車站成新亮點

2019-08-11 23:21

大甲火車站後換清水 台中警積極整頓站前違停

2019-08-12 09:33

台中暴雨 大肚興和路地下道積水封閉

2019-08-12 09:54

桃源區大雨災害應變三級開設 李四川親坐鎮局長赴山區

2019-08-11 15:56

南庄鄉苗21線124縣道嚴重坍方 注意有交通管制

2019-08-11 17:01

航空城查估地價民批不公 5000連署陳情重估地價

2019-08-11 17:50

台中烏日大雨 地下道、涵洞積水宜繞道

2019-08-12 11:04

影／南迴公路沿線出現陰陽海 原因竟跟利奇馬颱風有關

2019-08-12 10:10

出任韓國瑜新北競總主委？侯友宜：正在拚建設

2019-08-11 23:11

台南勞檢違規 「未符7休1」最多

2019-08-11 23:35

桃園天狼星航空營 出動塞斯納172型天鷹小飛機

2019-08-11 13:55

影／火雞肉飯也能做成米餅 嘉義市獨創伴手禮

2019-08-11 15:30

墾丁其實沒有那麼糟 這位「南漂青年」跳出來相助

2019-08-11 19:14

頂大學生為竹市健康把脈 竟發現「市民普遍運動不足」

2019-08-11 17:05

農用膠膜焚燒髒汙空氣 屏東率先設示範回收場

2019-08-11 17:55

嘉縣新任教育處長請辭 議員批縣長留不住人

2019-08-12 12:14

斥資上億創新育成基地開工 台南市長議長同台祈福

2019-08-11 17:48

傳鄭朝方無意參選竹縣立委 民進黨擬推周江杰

2019-08-12 12:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top