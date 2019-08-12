親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

陳宏昌諷韓國瑜吃喝玩樂抱女人 韓辦：3天內不道歉提告

北市花卉中心展知名插畫作 「花」現秘境至9月底

2019-08-12 11:11聯合報 記者張世杰╱即時報導

炎炎夏日何處去？位在陽明山半山腰的花卉試驗中心，是很多人不知道的小秘境之一，除了滿眼花木扶疏，台北市公園處於8月16日至9月底，邀請知名插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉，在花卉試驗中心展覽館展出畫作，運用清透、溫暖的色調、不規則的美麗線條，以藝術家的視角描繪出有溫度的、不同時節的花卉試驗中心，讓假日增添身心放鬆的好去處。

占地4公頃的園區內花木扶疏，搭配各種時節更替的花卉，成了有名的婚紗拍攝景點之一，園區內幾處綠色隧道如楊桐隧道、茶花隧道等，都是很好拍的景點，油杉區、楓樹區也都是遊客喜愛取景拍照的好地方。

台北市公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，這次園內展出57號小畫屋Clare+嘉的畫作，在花卉中心取材，民眾在遊園之後可以找出畫中的對應地點，並特別舉辦限量的時光寶盒活動，只要在展場畫出自己心中的「花卉印象」，或在台北新花漾粉絲團上傳「花卉留影」照片後，經過現場工作人員審核，即可獲得明信片一張及草花一盆。

另外，明信片可以選擇帶回家自行收藏，或投入這次活動中特別設立的「時光郵筒」，主辦單位會在明年的茶花展時寄出，讓前來賞花的花迷們能夠透過明信片勾起回憶，更能在屆時茶花展時，以此明信片來換取茶花苗一株。

園區內除了長年展出的茶花溫室、蕨類溫室外，目前剛整修完成秋海棠溫室，希望除了自然環境的洗禮，還可讓遊客對於室內植栽布置多一些些的聯想激盪。

除了畫作展覽，目前剛整修完成秋海棠溫室，讓民眾更了解室內植栽布置，蘇迪勒颱風侵襲期間倒伏、斜倚在步道的龍柏，也吸引不少攝影愛好者取景，平常園區可見到各種蝴蝶、蜻蜓等小昆蟲，甚至可愛小樹蛙，可謂處處皆可見到驚喜。

台北市公園處指出，花卉試驗中心鄰近美軍宿舍商圈，民眾逛累了就可以到商圈內特色餐廳享用美食和歇歇腿，並提醒民眾多使用大眾運輸工具上山，可搭乘公車260、303、紅5、皇家客運金山線至山仔后派出所站下車，步行約10分鐘，即可抵達。

位在陽明山半山腰的花卉試驗中心，邀請知名插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉，在...
位在陽明山半山腰的花卉試驗中心，邀請知名插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉，在花卉試驗中心展覽館展出畫作，展期從8月16日至9月底，讓假日增添身心放鬆的好去處。圖／台北市公園處提供
分享
位在陽明山半山腰的花卉試驗中心，邀請知名插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉，在...
位在陽明山半山腰的花卉試驗中心，邀請知名插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉，在花卉試驗中心展覽館展出畫作，展期從8月16日至9月底，讓假日增添身心放鬆的好去處。圖／台北市公園處提供
分享

相關新聞

慘！南港茶製場 花916萬經營 去年業績僅62萬元

2019-08-12 00:38

公保地標購門檻傳擬鬆綁 北市府：第二波照舊

2019-08-12 00:29

新北學校惜食空盤 年減近400噸廚餘

2019-08-12 00:22

總統今視察捷運萬大線 新北爭取軌道建設

2019-08-12 00:14

北市廚餘減量不佳 柯文哲要求學校「零排出」

2019-08-12 00:10

出任韓國瑜新北競總主委？侯友宜：正在拚建設

2019-08-11 23:11

環南肉商 盼春節後再進駐中繼市場

2019-08-11 23:06

東門市場改建案 中繼地點拍板

2019-08-11 23:03

影／蔡英文踢足球 姿勢彆扭仍嘗試射門

2019-08-11 17:23

「跟總統拚外交」 蔡英文向板橋足球隊喊話

2019-08-11 17:03

蔡英文明視察捷運萬大線 新北：爭取核定各項軌道建設

2019-08-11 15:32

八里沙雕展玩沙互動 夜間光雕廊道浪漫破表

2019-08-11 14:02

影／這泉水好甜好涼 水湳洞消暑秘境在77.7Ｋ

2019-08-11 13:56

捷運萬大線第二期路線 蔡英文明視察

2019-08-11 13:20

中元普渡 內湖焚化廠本月集中紙錢專爐專燒

2019-08-11 11:40

每天廚餘170噸 柯P自爆看到「這個」就很生氣

2019-08-11 10:07

江夏傳統整復推拿樂做公益 黃正斌：習武初心是助人

2019-08-11 09:09
看更多

熱門文章

竹市謠傳今晚「送肉粽」 里長澄清只是一般法會

2019-08-11 13:24

管線施工 桃園新北12日9.8萬戶停水14到36小時

2019-08-11 22:50

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23

未取得公共設施大規模解編 苗縣府：還地於民

2019-08-11 18:30

台中暴雨 五權西路國道下涵洞封閉

2019-08-12 09:36

影／台中清晨下暴雨 多車拋錨陷水坑

2019-08-12 09:27

豪雨過後 阿里山鄉達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑

2019-08-11 13:27

蘭潭無車日時段 闖入小心被罰1800元

2019-08-11 17:44

看好苗栗觀光發展 自辦市地重畫3.6億元開發產專區

2019-08-11 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top