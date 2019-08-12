北市花卉中心展知名插畫作 「花」現秘境至9月底

2019-08-12 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



炎炎夏日何處去？位在陽明山半山腰的花卉試驗中心，是很多人不知道的小秘境之一，除了滿眼花木扶疏，台北市公園處於8月16日至9月底，邀請知名插畫設計師57號小畫屋Clare+嘉，在花卉試驗中心展覽館展出畫作，運用清透、溫暖的色調、不規則的美麗線條，以藝術家的視角描繪出有溫度的、不同時節的花卉試驗中心，讓假日增添身心放鬆的好去處。

占地4公頃的園區內花木扶疏，搭配各種時節更替的花卉，成了有名的婚紗拍攝景點之一，園區內幾處綠色隧道如楊桐隧道、茶花隧道等，都是很好拍的景點，油杉區、楓樹區也都是遊客喜愛取景拍照的好地方。

台北市公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，這次園內展出57號小畫屋Clare+嘉的畫作，在花卉中心取材，民眾在遊園之後可以找出畫中的對應地點，並特別舉辦限量的時光寶盒活動，只要在展場畫出自己心中的「花卉印象」，或在台北新花漾粉絲團上傳「花卉留影」照片後，經過現場工作人員審核，即可獲得明信片一張及草花一盆。

另外，明信片可以選擇帶回家自行收藏，或投入這次活動中特別設立的「時光郵筒」，主辦單位會在明年的茶花展時寄出，讓前來賞花的花迷們能夠透過明信片勾起回憶，更能在屆時茶花展時，以此明信片來換取茶花苗一株。

園區內除了長年展出的茶花溫室、蕨類溫室外，目前剛整修完成秋海棠溫室，希望除了自然環境的洗禮，還可讓遊客對於室內植栽布置多一些些的聯想激盪。

除了畫作展覽，目前剛整修完成秋海棠溫室，讓民眾更了解室內植栽布置，蘇迪勒颱風侵襲期間倒伏、斜倚在步道的龍柏，也吸引不少攝影愛好者取景，平常園區可見到各種蝴蝶、蜻蜓等小昆蟲，甚至可愛小樹蛙，可謂處處皆可見到驚喜。