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疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台電供電設施故障，台南市北門區黃姓青農養殖的5處約2.3公頃魚塭，10日無預警斷電，大批魚蝦缺氧暴斃，估計損失逾500萬元，台南市政府農業局今派員即前往關心，並協助後續相關補償。

農業局說，黃姓漁民是市府輔導的新農人，從事無毒友善養殖，專研開發虱目魚相關產品，103年及106年獲得「產銷履歷達人」肯定；103年、104年及107年所開發的水產品，更三度榮獲「海宴水產精品」殊榮。

農業局指出，這次疑因台電電桿上熔絲鏈開關損壞，造成供電欠相，使漁民魚塭內增氧設施停擺，造成黃姓漁民5處魚塭約2.3公頃內即將收成之養殖魚蝦(虱目魚、龍膽石斑、紅沙、午仔魚及草蝦等)大量死亡，初估超過500萬元以上，成群魚屍浮在水面，令人不忍。

農業局獲報今天派員了解損失情形，並與漁民討論後續魚體處理、原有訂單因應及復養協助事宜。

台電公司今也派員前來，對於因台電設施損壞，造成漁民魚蝦損失求償問題，農業局除請黃姓漁民務必保全相關證據，並請台電公司務必研議適切補償方案，且要有善意回應。市府會做漁民的後盾，後續將由市府法制處視漁民需求，提供相關法律諮詢與協助。

疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦缺氧暴斃，損失逾500萬元，圖為大批紅沙魚屍。...
疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦缺氧暴斃，損失逾500萬元，圖為大批紅沙魚屍。圖/台南市政府農業局提供
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疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦缺氧暴斃，損失逾500萬元，圖為翻白肚的高價龍...
疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦缺氧暴斃，損失逾500萬元，圖為翻白肚的高價龍膽石斑。圖/台南市政府農業局提供
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漁民台電
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