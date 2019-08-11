疑台電設施故障 台南北門魚塭魚蝦暴斃損失逾500萬元

2019-08-11 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



疑台電供電設施故障，台南市北門區黃姓青農養殖的5處約2.3公頃魚塭，10日無預警斷電，大批魚蝦缺氧暴斃，估計損失逾500萬元，台南市政府農業局今派員即前往關心，並協助後續相關補償。

農業局說，黃姓漁民是市府輔導的新農人，從事無毒友善養殖，專研開發虱目魚相關產品，103年及106年獲得「產銷履歷達人」肯定；103年、104年及107年所開發的水產品，更三度榮獲「海宴水產精品」殊榮。

農業局指出，這次疑因台電電桿上熔絲鏈開關損壞，造成供電欠相，使漁民魚塭內增氧設施停擺，造成黃姓漁民5處魚塭約2.3公頃內即將收成之養殖魚蝦(虱目魚、龍膽石斑、紅沙、午仔魚及草蝦等)大量死亡，初估超過500萬元以上，成群魚屍浮在水面，令人不忍。

農業局獲報今天派員了解損失情形，並與漁民討論後續魚體處理、原有訂單因應及復養協助事宜。