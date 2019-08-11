政府推包租代管成效差？ 第一年平均執行率平均只有4成

2019-08-11 19:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市去年推出包租代管，但執行率大約只有目標的不到3成，市府表示，六都平均執行率約4成，台南因為空屋在六都中算少，相對媒合成功的戶數也少，最近將再推出第二期，目標是1200戶，有了去年的經驗，今年的執行率應有成長空間。

市府都市發展局表示，目前網路上的租屋平台相當活絡，出租、承租都很方便，包租代管主要是針對弱勢，有租屋困難者，藉著包租代管，降低房東的困擾，提高弱勢租屋的機會，是協助弱勢的另一個管道，加上去年是首度實施，欠缺經驗，全台普遍執行率不高。

都發局表示，目前針對弱勢租屋主要是租金補助，每個月3200元，過去有名額不足還要抽籤的情況，但近年名額已足夠、甚至有用不完的情況，像是去年台南市提供4606戶補助，但還剩下201戶的名額未用盡。

台南市去年首度推出的包租代管，原本希望能媒合成功1200戶，但結果只有約300戶，不到3成，都發局表示，台南市推估空屋大約有6萬多戶，但想出租的早已出租，承包包租代管的業者要媒合案件並不容易，加上政府推動的手續比較多，而想租屋的人通常很急，如果沒有房子提供，就會找其他管道，成功率因此不高。

市府目前正在發包今年的包租代管案，希望找到兩家以上的業者承包，相對可以提高媒合率，也希望加強宣傳，讓更多人利用。