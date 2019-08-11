影／蔡英文踢足球 姿勢彆扭仍嘗試射門

2019-08-11 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



總統蔡英文今前往板橋高中與板橋足球隊的小朋友互動，期間民進黨立委張宏陸全程陪同，蔡英文還在足球小將的教導下，學習如何傳接球，並與張宏陸一同合作，儘管姿勢不正確，但依舊嘗試射門成功。

蔡英文今一到現場就席地而坐，與足球隊的小朋友對談，小朋友也向總統表示，他們很愛，也很努力踢足球，有機會可以和總統見到面，覺得很開心。板橋足球隊小朋友口中的「張爸爸」張宏陸表示，板橋足球隊的前身為「板橋國小足球後援會」，是由一群家長發起，當時的會長就是板橋足球協會現任理事長鄭建堂的妻子簡美藻。

張表示，這一路上，家長們靠著自己的力量做出成績，讓對足球有興趣的孩子，不只是玩，還能接受專業的訓練，更出國比賽替台灣拚外交，非常的不容易。簡美藻也表示，當初創會過程充滿阻礙，除了有小孩其他資源都沒有，連想在學校旁的體育場踢球，向相關單位提出申請卻吃了閉門羹。但他們堅持努力，又得到立委張宏陸協助，才讓資源越來越充足。