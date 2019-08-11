兩視障兒都獲總統表揚 父母：這是我們人生必修的功課

2019-08-11 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化縣田尾鄉林振亨夫婦33年來全力栽培兩名先天全盲的兒子林偉智、林宏宇，兩人在音樂上展現天賦，前後獲得總統接見、表揚，身心障礙家庭雖歷經許多挫敗，但林振亨夫妻始終一條心，林妻張錦雲說，「因為我們有能力，上天才賜給我們兩個特別的寶貝，這是我們人生中必修的功課。」

33歲大兒子林偉智出生4個月就診斷出全盲，家人深受打擊，沒想到過了3年，小兒子出生回家沒幾天又出現異樣，3個月大確診全盲，張錦雲表示，尋遍全台名醫，希望找出病因，卻總是碰壁，當時萬念俱灰，夫因承受心理和工作壓力，曾罹患嚴重肝病病倒。

林偉智除了看不見，還有亞斯伯格症等問題，7歲才開口叫媽媽，而生性活潑的林宏宇展現旺盛學習力，讓夫妻倆看見希望，張錦雲辭去幼教工作，全心照顧兒子，幫忙丈夫園藝事業，她借閱大量有聲書，補足兄弟倆看不見的缺陷，並陪讀、抽問，積極的態度影響兒子，張錦雲說，他們學業跟不上時就自己「黏」老師，花更多時間學習。

林宏宇在國小展現音樂天賦，國一時就榮獲2001年第一屆總統教育獎，高中時花不少時間上鋼琴或長笛課，張錦雲接送不停歇，林宏宇最終從實踐大學音樂系畢業，現在在台北生活，靠著接案表演、演講等獨立自主生活。

林偉智擅長彈琴也考取街頭藝人，他在2005年國科會補助紀錄片「黑暗中追夢」成為主角，全家人再度受邀進入總統府，並在2017年獲得身心障礙者全國十大傑出金鷹獎。