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反送中／深水埗遊行情勢升級 警發射催淚彈驅散示威者

南市槍擊案疑談判不成遭開槍 30歲男子心臟中槍身亡

兩視障兒都獲總統表揚 父母：這是我們人生必修的功課

2019-08-11 17:07聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化縣田尾鄉林振亨夫婦33年來全力栽培兩名先天全盲的兒子林偉智、林宏宇，兩人在音樂上展現天賦，前後獲得總統接見、表揚，身心障礙家庭雖歷經許多挫敗，但林振亨夫妻始終一條心，林妻張錦雲說，「因為我們有能力，上天才賜給我們兩個特別的寶貝，這是我們人生中必修的功課。」

33歲大兒子林偉智出生4個月就診斷出全盲，家人深受打擊，沒想到過了3年，小兒子出生回家沒幾天又出現異樣，3個月大確診全盲，張錦雲表示，尋遍全台名醫，希望找出病因，卻總是碰壁，當時萬念俱灰，夫因承受心理和工作壓力，曾罹患嚴重肝病病倒。

林偉智除了看不見，還有亞斯伯格症等問題，7歲才開口叫媽媽，而生性活潑的林宏宇展現旺盛學習力，讓夫妻倆看見希望，張錦雲辭去幼教工作，全心照顧兒子，幫忙丈夫園藝事業，她借閱大量有聲書，補足兄弟倆看不見的缺陷，並陪讀、抽問，積極的態度影響兒子，張錦雲說，他們學業跟不上時就自己「黏」老師，花更多時間學習。

林宏宇在國小展現音樂天賦，國一時就榮獲2001年第一屆總統教育獎，高中時花不少時間上鋼琴或長笛課，張錦雲接送不停歇，林宏宇最終從實踐大學音樂系畢業，現在在台北生活，靠著接案表演、演講等獨立自主生活。

林偉智擅長彈琴也考取街頭藝人，他在2005年國科會補助紀錄片「黑暗中追夢」成為主角，全家人再度受邀進入總統府，並在2017年獲得身心障礙者全國十大傑出金鷹獎。

張錦雲說，兒子先天「視障」的特殊性，在求學過程仍面臨許多嘲諷和誤解，但秉持堅定信念和樂觀陪伴他們成長，「將他們當成一般孩子養」，讓身心障礙孩子同樣懂得感恩、知足，家長適時的「放手」才是最佳助力。

田尾鄉夫妻林振亨與張錦雲全力栽培兩個視障兒子獲得表揚。記者林敬家／攝影
田尾鄉夫妻林振亨與張錦雲全力栽培兩個視障兒子獲得表揚。記者林敬家／攝影
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林家放滿兒子的獎盃、獎牌。記者林敬家／攝影
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田尾鄉夫妻林振亨（左二）夫妻全力栽培兩個視障兒子，今年獲得公所模範父親表揚。圖／...
田尾鄉夫妻林振亨（左二）夫妻全力栽培兩個視障兒子，今年獲得公所模範父親表揚。圖／張錦雲提供
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視障兄弟林偉智（右）與林宏宇都在音樂嶄露天賦，一起合奏。圖／張錦雲提供
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