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「跟總統拚外交」 蔡英文向板橋足球隊喊話

2019-08-11 17:03聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

總統蔡英文今下午至板橋高中與板橋足球隊互動，並向足球隊小朋友喊話，希望一起拚外交...
總統蔡英文今下午至板橋高中與板橋足球隊互動，並向足球隊小朋友喊話，希望一起拚外交。記者胡瑞玲／攝影
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總統蔡英文今下午前往板橋高中與板橋足球發展協會的小朋友一起踢足球，板橋足球發展協會會長簡美藻表示，板橋足球隊積極練球，還出國與其他國家足球隊比賽，足跡遍佈各地，蔡英文表示，這些足球員拚外交很有用，「總統拚外交，你們也跟總統拚外交，好不好？」

簡美藻表示，台灣有許多足球課後班，但板橋足球隊不一樣，他們堅持每一堂課不會因月考或其他活動中斷，學期間平均每週上課3次，共6至7小時，寒暑假也會辦4至7天移地練習，包含淡水、花蓮、宜蘭、台中、高雄、泰國等地。

簡美藻說，每年也會帶學生去斯里蘭卡跟當地小朋友進行交流，今年還去了日本比賽，當地的報紙也做了詳細的報導，簡表示，板橋足球隊不只是教踢球，更讓小朋友從中體會服務學習的重要性。

蔡英文看到這些年齡從幼稚園到國中生不分室內室外，不畏天氣炎熱和密集訓練，除了問小朋友覺不覺得踢球很累、喜不喜歡踢足球外，也表示，小朋友在年幼時就有踢球的經驗，除了讓身心健康成長，更是讓小朋友社交能力也增加。

蔡英文聽到板橋足球隊到日本與斯里蘭卡，與當地小朋友做交流後表示，這些足球員拼外交很有用，並向板橋足球隊的小朋友喊話，「總統拚外交，你們也跟總統拚外交，好不好？」現場小朋友也非常捧場的大聲說好。

總統蔡英文今下午至板橋高中與板橋足球隊互動，並向足球隊小朋友喊話，希望一起拚外交...
總統蔡英文今下午至板橋高中與板橋足球隊互動，並向足球隊小朋友喊話，希望一起拚外交。記者胡瑞玲／攝影
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總統蔡英文今下午至板橋高中與板橋足球隊互動，並向足球隊小朋友喊話，希望一起拚外交...
總統蔡英文今下午至板橋高中與板橋足球隊互動，並向足球隊小朋友喊話，希望一起拚外交。記者胡瑞玲／攝影
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足球蔡英文斯里蘭卡
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