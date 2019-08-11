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蔡英文明視察捷運萬大線 新北：爭取核定各項軌道建設

2019-08-11 15:32聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

蔡英文總統明天將到新北市視察捷運萬大樹林線二期，預計2021年完成工程招標並開工...
蔡英文總統明天將到新北市視察捷運萬大樹林線二期，預計2021年完成工程招標並開工，預計2028年完工。圖／新北市捷運局提供
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蔡英文總統明天將到新北市視察捷運萬大樹林線二期，新北市長侯友宜等人將陪同出席。新北市捷運局表示，明天會向中央爭取核定新北市境內各項軌道建設計畫，如捷運汐止民生線、五股泰山輕軌、八里輕軌、深坑輕軌、機場捷運A2a、A5a增站計畫等，希望中央能在年底完成相關核定作業。

捷運局表示，捷運萬大樹林線第一期工程預計2025年完工，第二期工程的財務計畫自去年10月新北市府爭取核定通過後，雙北市政府合力推動本建設計畫，目前正進行細部設計階段，預計2021年完成工程招標並開工，預計2028年完工。

二期路線從第一期中和高中站（LG08）延伸，完成後將可串連中和、土城及樹林地區，除了台北市端可與淡水信義線及松山新店線轉乘外，新北市境內可在中和站與環狀線轉乘、在土城站可與板南線轉乘、在迴龍站可與新莊線轉乘，串聯起新北市境內另一個路網。

捷運局表示，該路線總經費為555.30億元，中央負擔174.86億元、新北市負擔380.44億元，全線辦理8處捷運開發區用地取得與後續土地開發作業，預估開發效益為19.41億元，另預估大眾捷運為導向的增額容積價金效益為26.80億元，用以挹注該建設計畫。

捷運局指出，明天總統視察時，將爭取核定新北市境內各項軌道建設計畫；如捷運樹林線，目前都市計畫變更案正在內政部都委會審議中，希望加速審議；捷運汐止民生線正辦理2次環評及後續綜規報告，也望中央能一次核定；五股泰山輕軌可行性研究報告，希望能協助盡速排會；深坑輕軌可行性研究報告，交通部7月已召開審查委員會，尚待接獲正式審查意見；機場捷運A2a、A5a增站計畫，目前訂8月中開初審會議。

捷運局表示，新北市各項軌道建設計劃，都希望中央政府能在今年底完成相關核定作業，才能接力並加速完成後續工作，新北市府推動軌道建設的決心不變。

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