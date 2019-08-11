八里沙雕展玩沙互動 夜間光雕廊道浪漫破表

2019-08-11 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫，讓民眾與沙雕互動拍照。圖／新北市高管處提供 分享 facebook 新北市八里區為熱門觀光景點，美麗的淡水河左岸、沿著河岸行走的自行車，都能讓民眾優閒欣賞海天一線的景色，新北市高灘處工程管理處還於八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫，讓民眾與沙雕互動拍照。

高管處於2017年八里左岸婚紗廣場以「通往幸福的婚『沙』」為主題，吸引眾多遊客駐足觀賞，2018年以「時光之河」為主題，串連八里渡船頭老街及十三行博物館等特色元素，而今年主題為「悠閒時光」，期盼讓民眾也同樣感受到沙雕師巧奪天工的精湛技藝與創意。

這次的沙雕展從8月10日起，為期65天的展覽，除了以八里著名特產「八里三寶」，包含綠竹筍、桶柑、柚子設計成俏皮公仔，還有「把你變出來」、「誰是麻豆」、「向大師致敬之『吻』」、「主雕-莫內『草地上的午餐』」等藝術創作。

其中，「把你變出來」與「誰是麻豆」為互動區域，孩童除了可以在這區盡情玩沙外，還可以當模特兒拍照互動。另外，主雕則為莫內名畫「草地上的午餐」，這次將「草地上的午餐」以沙雕方式創作出虛擬實境，讓民眾彷彿進入名畫中，並可與沙雕互動拍照。

此外，有別於傳統沙雕的「消失的冰原」，以環保議題發想創作，讓大家感受暖化危機，而「巨大沙畫」則配合潮汐，創造沙畫新面貌。這2座新手法的沙雕預計將於中秋節時，並以快閃方式開展。