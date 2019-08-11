親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

休旅車撞陸客團遊覽車 阿里山公路車禍傷者增至10人

用4可樂空瓶製成浮具划槳 陸男泳渡金門遭逮

八里沙雕展玩沙互動 夜間光雕廊道浪漫破表

2019-08-11 14:02聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫...
八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫，讓民眾與沙雕互動拍照。圖／新北市高管處提供
分享
新北市八里區為熱門觀光景點，美麗的淡水河左岸、沿著河岸行走的自行車，都能讓民眾優閒欣賞海天一線的景色，新北市高灘處工程管理處還於八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫，讓民眾與沙雕互動拍照。

高管處於2017年八里左岸婚紗廣場以「通往幸福的婚『沙』」為主題，吸引眾多遊客駐足觀賞，2018年以「時光之河」為主題，串連八里渡船頭老街及十三行博物館等特色元素，而今年主題為「悠閒時光」，期盼讓民眾也同樣感受到沙雕師巧奪天工的精湛技藝與創意。

這次的沙雕展從8月10日起，為期65天的展覽，除了以八里著名特產「八里三寶」，包含綠竹筍、桶柑、柚子設計成俏皮公仔，還有「把你變出來」、「誰是麻豆」、「向大師致敬之『吻』」、「主雕-莫內『草地上的午餐』」等藝術創作。

其中，「把你變出來」與「誰是麻豆」為互動區域，孩童除了可以在這區盡情玩沙外，還可以當模特兒拍照互動。另外，主雕則為莫內名畫「草地上的午餐」，這次將「草地上的午餐」以沙雕方式創作出虛擬實境，讓民眾彷彿進入名畫中，並可與沙雕互動拍照。

此外，有別於傳統沙雕的「消失的冰原」，以環保議題發想創作，讓大家感受暖化危機，而「巨大沙畫」則配合潮汐，創造沙畫新面貌。這2座新手法的沙雕預計將於中秋節時，並以快閃方式開展。

高管處表示，沙雕展覽期間，每晚6點半至10點在婚紗廣場、水興公、渡船頭老街及龍形碼頭河岸沿線皆同步開展八里光雕，以流星燈、小碎燈、造型燈片、投光燈等素材架構出帶狀廊道，將八里河岸打造成水岸光廊，除了希望延續去年的熱潮，更能創造觀光產業新契機。

八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫...
八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫，讓民眾與沙雕互動拍照。圖／新北市高管處提供
分享
八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫...
八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫，讓民眾與沙雕互動拍照。圖／新北市高管處提供
分享
八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫...
八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫，讓民眾與沙雕互動拍照。圖／新北市高管處提供
分享
八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫...
八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫，讓民眾與沙雕互動拍照。圖／新北市高管處提供
分享
八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫...
八里左岸婚紗廣場舉辦「城市沙雕藝術裝置」，除了用沙雕創作出八里三寶外，還模擬名畫，讓民眾與沙雕互動拍照。圖／新北市高管處提供
分享

沙雕八里
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

影／這泉水好甜好涼 水湳洞消暑秘境在77.7Ｋ

2019-08-11 13:56

捷運萬大線第二期路線 蔡英文明視察

2019-08-11 13:20

中元普渡 內湖焚化廠本月集中紙錢專爐專燒

2019-08-11 11:40

每天廚餘170噸 柯Ｐ自爆看到「這個」就很生氣

2019-08-11 10:07

江夏傳統整復推拿樂做公益 黃正斌：習武初心是助人

2019-08-11 09:09

喜憨兒「古亭工坊」加緊施工 仍有住戶反對

2019-08-11 00:03

新店銀河路 花5個月復建完工

2019-08-10 23:59

老礦工的文史館開放 40年救護隊服贈新北市府

2019-08-10 23:53

市民大道6段改雙向通車 月底送審

2019-08-10 23:22

新北義民節嘉年華 今再現先民挑擔奉飯犒軍

2019-08-10 23:20

幼兒園開學前通知「沒名額」 家長措手不及

2019-08-10 23:19

北市長青遊效益不佳 被要求檢討

2019-08-10 23:16

「用新台幣下架」 庇護工場中秋禮盒 用新創留客

2019-08-10 23:02

侯友宜爬梯巡屋頂積水防登革熱 訂每周六為清潔日

2019-08-10 22:59

士林「天空樹遊戲場」有吊梯也能攀爬 還有星星燈

2019-08-10 18:12

名模書那娜動物之家一日體驗 呼籲認養不棄養

2019-08-10 17:30

新北中秋庇護禮品特賣會 侯友宜號召「用新台幣下架」

2019-08-10 16:12

新店區銀河路路面破損沉陷 新北農業局今復建完工

2019-08-10 12:44

颱風離境快速轉熱 新北動員清除登革熱孳生源防疫

2019-08-10 12:43

士林前港公園「天空樹」 身障孩子可高空滑索

2019-08-10 12:13

女神來了！温貞菱、瑞莎聯手接力 新北女力迴響熱烈

2019-08-10 09:54
看更多

熱門文章

傅崐萁開球驚艷全場 網友驚呼：被政治耽誤的投手

2019-08-10 18:53

新竹市立棒球場開拆 新球場預計110年完工

2019-08-10 16:23

蘇花改明年全線通車 擬同步開放大客車直達花蓮

2019-08-10 15:25

每天廚餘170噸 柯Ｐ自爆看到「這個」就很生氣

2019-08-11 10:07

全台首座無人機考照場落腳苗栗 玩家力挺合法化

2019-08-11 07:38

士林「天空樹遊戲場」有吊梯也能攀爬 還有星星燈

2019-08-10 18:12

土地公泡麵被打包 廟公這麼回應感動許多人

2019-08-10 23:12

公車停靠區違停亂象多 桃市2個月來取締檢舉140件

2019-08-10 17:57

金門大橋重要時刻 林佳龍見證主橋最後基樁澆灌

2019-08-10 18:04

看過來！國產咖啡豆評鑑出爐了 阿里山大贏家

2019-08-10 17:58

影／前立委林國慶「俠義」 募168萬助解決小林裁判費

2019-08-10 19:35

嘉義縣咖啡豆超強！拿全國特等獎等三分之二獎座

2019-08-10 17:53

新竹市市區今晚「送肉粽」 晚間9時生人迴避

2019-08-11 13:24

為一顆香甜脆的芭樂 新加坡遊客直飛高雄農村

2019-08-10 16:27

影／全台首座無人機考照場 苗栗市河濱公園設置完成

2019-08-10 23:32

管線施工 桃園新北12日9.8萬戶停水14到36小時

2019-08-11 12:18

影／來看黑翅鳶抓老鼠！台中霧峰黑翅鳶米打進全聯

2019-08-11 00:05

累積降雨量驚人 高雄19條土石流紅色、11條黃色警戒

2019-08-11 11:38

大學姐林筱淇訂「公務倫理」 綠營譏：觀旅局變觀禮局

2019-08-10 19:32

影／部落頭目女兒牽線 台北非洲鼓遇見花蓮豐年祭

2019-08-10 16:32

台灣基進陳柏惟惜別高雄轉戰台中 民進黨公職站台力挺

2019-08-10 23:34

鐵管疑未綁牢滑落 清潔隊員執勤遭撞頭部身亡

2019-08-10 16:16

屏東「職人町x職市集」 民眾直呼有「小巴黎」的FU

2019-08-11 10:18

利奇馬走後豪雨發威 高雄山區土石泥流阻斷交通

2019-08-11 08:43

豪雨過後 阿里山鄉達娜伊谷出現限時夢幻飛瀑

2019-08-11 13:27

金門大橋五墩主橋基樁 全數完成

2019-08-10 16:25

19歲「小青農」當青農大使 將推廣科技農業友善土壤

2019-08-11 07:38

國定古蹟墓園石獅失而復得 重新安座村民買「乖乖」拜

2019-08-10 22:28

紙風車台中場租借風波 蔡易餘挺李永豐邀返鄉演2場

2019-08-11 11:48

新店銀河路 花5個月復建完工

2019-08-10 23:59

42年歷史新竹市立棒球場開拆 新球場110年完工

2019-08-10 23:44

拼貼可以玩得很時尚 她的作品拿下基隆美展首獎

2019-08-11 08:47

台東再奪小馬世界賽冠軍 小將今掃街接受英雄式歡迎

2019-08-10 16:49

台中北屯國民運動中心 遷址「蛋黃區」

2019-08-10 23:53

田中鎮三光里里長賄選下台 補選5名選將誰出線？

2019-08-10 19:30

江夏傳統整復推拿樂做公益 黃正斌：習武初心是助人

2019-08-11 09:09

嘉義市「將婚／新婚」講座 情侶邊玩邊打造新婚藍圖

2019-08-10 17:18

豪雨侵襲高雄山區 預防性撤離1256人

2019-08-11 11:30

警察局長上任 南市嚴抓闖紅燈一周 取締數多5倍

2019-08-10 23:25

復育黑翅鳶滅鼠護稻 台中霧峰黑翅鳶米今發表

2019-08-10 15:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top