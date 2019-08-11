影／這泉水好甜好涼 水湳洞消暑秘境在77.7Ｋ

2019-08-11 13:56 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



新北市水湳洞一帶的居民，早年水龍頭打開就有像麥飯石礦泉水一樣的好水可喝，但隨著台金公司結束營業，水源也斷了，山城美館館長江正文在北部濱海公路77.7公里處找到昔日出水口，13日要在用甘甜泉水泡製大桶茶請大家喝，日前觀旅局長張其強和課長陳靜芳到訪，兩人捧水一喝，直呼，好甜好涼，眼睛都亮起來。

山城美館館長江正文說，日治時期因應十三層選礦煉製廠的用水需求，日礦公司將這裡的湧泉抽引至選煉廠作為工業用水，有剩餘再分給在地三個社區使用。

日治時期因應十三層選礦煉製廠的用水需求，日礦公司將這裡的湧泉抽引至選煉廠作為工業用水，有剩餘再分給在地三個社區使用。記者吳淑君／攝影 分享 facebook

這個泉水其實就是麥飯石礦泉水，某大飲料公司出產的礦泉水，使用的是基隆山西側泉水，跟這裡的湧泉可說是系出同門，這樣甘甜的泉水在台金公司30年前結束營運後，水源也斷了。

早年台金公司引用水有3個出水口，一個出水口的出水量，一年有272座標準游泳池那麼多，但現在全流到海裡去，水記憶應該找回來，這些水不只是水，還有很多人文故事，礦工進礦坑工作，先到澡堂沖水，出坑到澡堂沖水，這裡是八卦中心，社區和家戶故事都在這裡流轉，

兩年前，山城美館開始與地方耆老共同踏查水湳洞水路，在北部濱海公路77.7公里處找到昔日出水口，並清理環境整理，回復出水口周邊美麗的原始面貌，今年，他們在出水口搭建起竹棚，一樓設置茶席請大家享用以甘甜泉水泡製出的大桶茶，二樓計畫作為觀星臺。