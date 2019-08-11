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中元普渡 內湖焚化廠本月集中紙錢專爐專燒

2019-08-11 11:40聯合報 記者翁浩然╱即時報導

因應農曆每月初一、十五及清明節等節日，焚燒紙錢需求多，北市環保局持續辦理「集中焚燒金銀紙錢」收運服務，配合農曆中元普度期間焚燒紙錢量大，內湖焚化廠採專爐專燒的方式集中焚燒，專用焚化爐農曆7月期間也不再焚燒垃圾，同時為了表達對宗教的尊重，月底也將邀台灣省城隍廟於焚化廠辦理年度稟告祭拜儀式。

環保局除農曆7月與清明節提供集中焚燒收運服務，101年起每逢農曆初二、十六也提供加收北市鄰里間金銀紙錢收運及集中焚燒的服務，共有300處以上收運地點，今年於內湖焚化廠也採專爐專燒的方式，集中焚燒收運的金銀紙錢；平時紙錢累積至一定數量後進行專爐專時專燒，中元普度期間則因數量較多，整個農曆7月都專爐專燒。

根據環保局統計，「集中焚燒金銀紙錢」105年達1300公噸，106年提升到1500多公噸，去年則有1636公噸，今年1到7月則累積約737公噸，本月預計是焚燒量的最高峰。

環保局空噪科長楊梅華表示，每逢中元時節，燃燒1公噸金紙可產生109公斤一氧化碳、10公斤粒狀汙染物、2.3公斤硫氧化物及2.5公斤氮氧化物，影響環境品質及民眾健康，且北市地狹人稠，隨處焚燒的紙錢若不慎飄散，還可能引發火災。

楊梅華說，今年配合中元普度祭典，「集中焚燒金銀紙錢」服務除宮廟、公寓大廈、機關團體及宗教場所普渡等大量紙錢可到民政局網站（ https://ppt.cc/fIvY6x ）下載列印通行證，自行送往焚化廠免費集中焚燒外；一般少量的紙錢，民眾也可到各里辦公處索取限量200個的「中元普度集中焚燒紙錢專用袋」，或自行使用紙袋或其他自備容器，將金、銀紙錢分別包裝，再依各里公告的時間、地點放置後由清潔隊專車巡收。

楊梅華說，民眾如有紙錢灰燼，必須等到餘燼全滅並混水後，再裝入專用垃圾袋，投入垃圾車；而交付環保局集中收運的紙錢，則不可夾雜香腳、蠟蠋等火種，以維護安全。

北市環保局持續辦理「集中焚燒金銀紙錢」收運服務，配合農曆中元普度期間焚燒紙錢量大...
北市環保局持續辦理「集中焚燒金銀紙錢」收運服務，配合農曆中元普度期間焚燒紙錢量大，內湖焚化廠本月專爐專燒，不焚燒垃圾。圖／北市環保局提供
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北市清明節城隍廟
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