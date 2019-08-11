每天廚餘170噸 柯Ｐ自爆看到「這個」就很生氣

2019-08-11 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北市廚餘問題棘手，為了推廣惜食觀念，台北市長柯文哲從去年開始推動「廚餘減量計畫」，不過日前柯文哲卻自爆，環保局推行廚餘減量已經一年，但成效不到5%，等於根本就沒有降低，要求再檢討。為此，柯文哲也在臉書上宣傳，呼籲大家養成「惜食」的風氣。

柯文哲說，他常常說，他的便當吃完，連狗都沒有機會，因為吃得很乾淨，幾乎沒有廚餘。

不過柯文哲也說，雖然不是每個人都能像我一樣吃的這麼乾淨，但廚餘減量是重要政策。台北市每天有超過170噸的廚餘，每次看到有人東西吃不到一半就倒到垃圾桶就很生氣，不只浪費，也增加碳排量。

柯文哲表示，廚餘減量要從源頭管控做起，「由內而外，由公而私」是我們推動政策的原則，校園營養午餐以及公部門的餐廳會是第一步，同時，我們也希望「公私協力」，讓超商、量販店加入剩食再利用的行列，讓沒售出的食物有更妥善的運用。

柯文哲表示，最重要的，還是要養成「惜食」的風氣，所以在這邊呼籲大家：想好再買、想好再煮，以及想好再拿，讓這樣的觀念落實在每個人的生活中。減少廚餘量，減少生產需要量，同時也能帶動精緻農牧業的發展。