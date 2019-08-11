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江夏傳統整復推拿樂做公益 黃正斌：習武初心是助人

2019-08-11 09:09聯合報 記者黃寅╱即時報導

太極拳國家教練黃正斌熱愛傳統武術，除了開設武英門武館傳承武術，近年還把整復推拿手法發展成加盟事業，協助年輕人創業。但他也不忘提醒弟子，服務社會、助人是習武的初衷，未來體系發展的愈大，要幫助的人也會更多。

黃正斌原本是留美的環境工程碩士，從事金融業20年，曾擔任過多家證券期貨公司的高階管理層，但因為自幼習武，對於少林拳、太極拳和刀槍棍棒都有頗深的造詣，並具有太極拳國家教練和裁判資格，對推展傳統武術有使命感，多年來即使武館賠錢，武館仍一直開著。

武館經營不易，以往都靠黃正斌在金融界所得支撐，後來發現許多人上武館是為了跌打損傷需求，因此他結束了金融業工作，以黃姓祖宗堂號正式開了間「江夏傳統整復推拿」，也因為學習者眾，目前全省已有11家連鎖店。

黃正斌認為習武的初心就是服務社會和助人，因此事業逐漸開展後，他經常帶著弟子四處做公益。像是他曾數次帶著弟子們到法鼓山為出家人進行整復推拿調理，也曾出席中華民國腦性麻痺協會慈善募款音樂會，替腦麻朋友們加油打氣，日前還請世界展望會的寄養家庭一起看電影。

他說，當看到出家人熱情的歡迎、腦麻協會和展望會的朋友們開心的笑容，他覺得這一切都值得了。

黃正斌指出，調查顯示，傳統整復推拿是未來AI最難取代的行業，想要加入行列的人很多，但要加入他的江夏傳統整復推拿加盟事業，一定得要有服務社會和助人之心，這也是他收徒傳教功夫最首要的要求。

江夏傳統整復推拿負責人黃正斌（中）和其弟子到法鼓山為出家師父們進行整復推拿調理。...
江夏傳統整復推拿負責人黃正斌（中）和其弟子到法鼓山為出家師父們進行整復推拿調理。圖／黃正斌提供
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江夏傳統整復推拿負責人黃正斌（中）和其弟子出席中華民國腦性麻痺協會慈善募款音樂會...
江夏傳統整復推拿負責人黃正斌（中）和其弟子出席中華民國腦性麻痺協會慈善募款音樂會，替腦麻朋友們加油打氣。圖／黃正斌提供
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江夏傳統整復推拿負責人黃正斌（右彎腰）說，要加入他的江夏傳統整復推拿加盟事業，一...
江夏傳統整復推拿負責人黃正斌（右彎腰）說，要加入他的江夏傳統整復推拿加盟事業，一定得要有服務社會和助人之心。圖／取自黃正斌臉書
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