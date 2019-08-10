近500歲古樹木出土 新北：歷史活教科書

2019-08-10 18:53 中央社 新北10日電



新北市板橋區忠孝國中校舍工程挖出樹齡約500年古樹木，新北市教育局今天指出，短期將暫放校內操場，長期將配合校園空間整體規劃，納入公共藝術計畫，充分利用古木活教科書。

新北市政府農業局表示，古樹木在地下約10公尺深被挖出，長逾10公尺、胸徑約3公尺，經樹輪學專長的嘉義大學森林暨自然資源學系詹明勳博士鑑定，目測初判古樹木有450至500歲。

因深埋地下久遠，且已有部分碳化，後續將透過「碳14定年法」瞭解精確樹齡。

新北市三重區及板橋區都曾挖出古木，當時曾有專家學者會勘認為，台北盆地在古代曾遭海水淹沒，形成廣闊的「台北鹹水湖」，盆地內「古森林」經演變及泥沙掩埋，形成零星散布的「化石森林」。

古樹木出土引起重視，新北市網友Simon Lin與民眾林銘政在臉書（facebook）貼文指出，古樹木有教育意義，可印證板橋後埔地區曾有參天巨木，可教育子弟莫忘根，是教育一環，也是後埔忠孝國中之光。

網友Johnson Wang在臉書留言表示，古樹木沉積滄桑歷史，具有深耕的文化與多元豐厚的歷史記憶，是一本活的教科書，可告訴學生成長背景的土地故事，屬於大台北盆地的板橋故事。

新北市文化局表示，經市府考古遺址審議委員會勘認為古樹木出土點為河川周邊沉積環境，土質為砂質壤土，地質中沒有考古遺物及人為活動遺跡，應不屬文資法定義的考古遺址。

遺址審議委員指出，古樹木標本上沒有古代或過去人為作用痕跡，應不屬於考古文物，但有助於民眾瞭解在地歷史變遷，可作為學校發展歷史的教材，建議現地妥善展示保存，發揮教育意義。

文化局建議教育局於8月底前確認古樹木短期暫置地點，並研議後續保存方式。

新北市教育局副局長黃靜怡今天接受中央社訪問表示，1日會同忠孝國中校長洪慶源開會決議，約500歲的古樹木將暫置於校內風雨操場附近；基於教育與藝術價值，長期的安置方案，將與專家確認古樹木價值後，研議後續利用及配合校園空間整體規劃，納入公共藝術計畫。