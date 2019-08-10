新北中秋庇護禮品特賣會 侯友宜號召「用新台幣下架」

2019-08-10 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



中秋節即將到來，新北市勞工局舉辦中秋庇護禮品展售會，讓17家庇護工場在板橋車站B1廣場開賣中秋限定禮盒，新北市長侯友宜到場鼓勵庇護員工、推銷商品，號召市民朋友一起「用新臺幣讓庇護工場中秋禮品統統完銷下架」，「希望大家買到口袋空空、工場商品賣到空空」。

侯友宜表示，新北市庇護工場的小朋友們，每年在重要節日辛苦做美食、肥皂等，希望在中秋佳節可以做生意，讓他們自立自強，也希望愛好庇護工場的市民朋友來響應，多發揮愛心，讓所有商品銷售一空。

勞工局表示，新北市各家庇護工場經過這幾年的創新與突破，所推出的商品都讓外界驚豔不已，無論是包裝中加入設計師操刀元素、與國畫美學結合、最新的產業工法製程，或是質感與品質獲得大型企業連年的採購青睞，這些都代表著新北市庇護工場產品的品質與包裝已更上一層樓。

勞工局說，各家庇護工場也在今年秋節前夕紛紛推出多款優質禮盒，像是喜憨兒與幾米攜手合作的「繁花盛開禮盒」、去年獲新北庇護禮首選的慈泰庇護工場–「幸福四季克里斯多聯名禮盒」、愛盲土城工坊推出的「柚見中秋手工皂禮盒」，甚至是今年獲企業股東禮大單的小羊苗「四季羊毛皂禮盒」等，都是2019中秋送禮的最佳首選。