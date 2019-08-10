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女神來了！ 温貞菱、瑞莎聯手接力 新北女力迴響熱烈

2019-08-10 09:54聯合報 記者江婉儀╱即時報導

「竟然找了女神！」、「我準備遷戶籍了！」「我的新北市臉書粉絲團」上周五（2日）發布最新一集新北女力系列影片，邀請文青女神温貞菱分享新北生活經驗，引發網友熱烈回響，不少人紛紛留言自己也來自新北，熱情的自我介紹令人莞爾。

新北市政府推出新北女力系列影片，邀請跨世代、跨領域的優秀新北女性，分享個人歷程和生活點滴，系列影片6月28日正式上線，包括：小日子雜誌發行人劉冠吟、美女律師紀培琇、Anchor Taiwan創辦人邱懷萱、巨大集團（捷安特）董事長杜綉珍、金鐘視后温貞菱，已推出5集，在臉書平台總觀看次數高達88萬次，本周還將推出定居於新北市的瑞莎，暢談家庭生活和培訓韻律體操小選手的奧運夢，讓人看見新北女性多元豐沛的能量。

新北女力系列影片共計將邀請30位曾在新北市求學、工作、成長的優秀女性，分享自身工作經歷、成長過程，以及在新北市的生活體會，系列影片自6月28日上線至今，已陸續推出5集精采訪談，影片主角遍及藝文、法律、新創、傳產等各領域，不僅分享內容多元化，也引起網友另類歪樓回應，如小日子雜誌發行人劉冠吟分享小時候最愛和父親一起吃新店大鬍子豆花的故事，讓不少新店在地人產生共鳴，回憶起兒時的甜蜜滋味，而沒吃過的網友更加好奇，直接在留言上互相揪團吃豆花，連知名女作家張曼娟也特地留言表示想吃豆花，意外掀起豆花熱。

新北市新聞局長蔣志薇表示，新北市有許多優秀女性，無論是出生、成長、就學、就業，或是落腳定居，都和新北市有密不可分的生活連結，從她們的經驗分享中，凸顯出新北市產業人才的豐沛與創新，而新北市對女性包容、樂活、宜居的城市性格，支持女性在各自專業領域發光發熱。

新北市長侯友宜指出，日前到歐盟會員國GEI（性別平等指數）排名第一的瑞典參訪，看見政府機關對於性別平等的重視，而女性更是撐起社會穩定的重要因素，新北市作為性平友善城市，推動性別平等不落人後，在女性的生活、工作等各方面，都給予最大的支持，透過系列影片的分享，鼓舞所有女性發揮自己的可能性，勇敢追夢。

新北女力系列影片本周將推出第六集，邀請出生於烏克蘭、落腳在新北的瑞莎，分享她在兼顧演藝事業和家庭生活外，更有一個未曾放棄的奧運夢，全力投入培訓臺灣的韻律體操小選手，精采的訪談內容將於「我的新北市臉書粉絲團」、「侯友宜臉書粉絲團」、「感動，無所不在 新北市紀錄片系列活動臉書粉絲團」同步上線，未來也將推出更多女力卡司接力，串連出新北女力美麗優雅又令人感動的故事篇章。

藝人溫貞菱。圖／新北市新聞局提供
藝人溫貞菱。圖／新北市新聞局提供
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藝人瑞莎。圖／新北市新聞局提供
藝人瑞莎。圖／新北市新聞局提供
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