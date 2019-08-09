共融式遊戲場 北市分配不均？

2019-08-09 22:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北報導



北市舞蝶共融遊戲場的鞦韆，向來是小朋友的最愛。 記者楊正海／攝影 分享 facebook

台北市至今年7月已完成45座共融式遊戲場，但台北市議員許家蓓指出，已經完工或施工中的共融式遊戲場，分布不均，士林區有10座，但松山區和信義區卻分別只有2座和3座。對此，社會局指出會評估在松信區增設的可行性。

許家蓓指出，北市已完工45座共融式遊戲場，另規劃中或施工中的共融式遊戲場有26座，但這71座共融式遊戲場，以士林區設置最多，已完工、規劃中或施工中的遊戲場共10座，其次為南港區的9座，反觀，松山區和信義區，分別只有2座和3座，數量最少。

許家蓓表示，共融式遊戲場的設置，是要讓0到99歲的大小市民、行動不便者可以共遊共融，和一般罐頭遊具相比，共融式遊具設計更多元，讓遊戲者可以挑戰不同難度的遊具跟玩法，在玩樂過程中刺激大腦發展；既然是台北市民享有的共同遊戲權利，就應顧及區域平衡，平均廣設，或在公園遊具更新時評估腹地狀況，優先設計為符合共融精神的遊戲場。

北市舞蝶共融遊戲場宛如花園，圖為遊戲場的毛毛蟲遊戲牆。 記者楊正海／攝影 分享 facebook

另外，松榮公園內將設計兒童遊戲場，預計109年開工，110年完工。

許家蓓指出，台北市政府公園處應該嚴格把關施工品質，盡速完工，及早提供當地居民遊憩使用。

北市社會局身心障礙福利科指出，設置共融式遊戲場是北市已確定目標，不過設置時仍需考量公園環境，共融式遊戲場不同於一般公園的遊戲場，例如要考量場地大小是否適合，另外，交通便利性也是個因素。

社會局指出，台北市可建置共融遊戲場的地點不多，有些公園符合設置條件，但原本的遊具仍在使用年限，暫時不會更換，可能無法依行政區平均配置。