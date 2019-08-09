親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

共融式遊戲場 北市分配不均？

2019-08-09 22:37聯合報 記者楊正海／台北報導

北市舞蝶共融遊戲場的鞦韆，向來是小朋友的最愛。 記者楊正海／攝影
北市舞蝶共融遊戲場的鞦韆，向來是小朋友的最愛。 記者楊正海／攝影
分享

北市至今年7月已完成45座共融式遊戲場，但台北市議員許家蓓指出，已經完工或施工中的共融式遊戲場，分布不均，士林區有10座，但松山區和信義區卻分別只有2座和3座。對此，社會局指出會評估在松信區增設的可行性。

許家蓓指出，北市已完工45座共融式遊戲場，另規劃中或施工中的共融式遊戲場有26座，但這71座共融式遊戲場，以士林區設置最多，已完工、規劃中或施工中的遊戲場共10座，其次為南港區的9座，反觀，松山區和信義區，分別只有2座和3座，數量最少。

許家蓓表示，共融式遊戲場的設置，是要讓0到99歲的大小市民、行動不便者可以共遊共融，和一般罐頭遊具相比，共融式遊具設計更多元，讓遊戲者可以挑戰不同難度的遊具跟玩法，在玩樂過程中刺激大腦發展；既然是台北市民享有的共同遊戲權利，就應顧及區域平衡，平均廣設，或在公園遊具更新時評估腹地狀況，優先設計為符合共融精神的遊戲場。

北市舞蝶共融遊戲場宛如花園，圖為遊戲場的毛毛蟲遊戲牆。 記者楊正海／攝影
北市舞蝶共融遊戲場宛如花園，圖為遊戲場的毛毛蟲遊戲牆。 記者楊正海／攝影
分享

另外，松榮公園內將設計兒童遊戲場，預計109年開工，110年完工。

許家蓓指出，台北市政府公園處應該嚴格把關施工品質，盡速完工，及早提供當地居民遊憩使用。

北市社會局身心障礙福利科指出，設置共融式遊戲場是北市已確定目標，不過設置時仍需考量公園環境，共融式遊戲場不同於一般公園的遊戲場，例如要考量場地大小是否適合，另外，交通便利性也是個因素。

社會局指出，台北市可建置共融遊戲場的地點不多，有些公園符合設置條件，但原本的遊具仍在使用年限，暫時不會更換，可能無法依行政區平均配置。

北市
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

颱風遠離 北市紅黃線停車中午12點後將拖吊開罰

2019-08-09 23:19

防颱全力趕工 永和、新店抽水機組更新提前完成

2019-08-09 23:14

三峽永瀚金屬偷排廢氣 遭勒令停工、限期改善

2019-08-09 23:07

防病媒蚊 新北今市民清潔日

2019-08-09 22:24

美食新天地／不膩甜、料新鮮 樹林「隱藏版」冰店網路大讚

2019-08-09 22:21

小心被拖車！北市明中午12點紅黃線恢復禁停

2019-08-09 20:30

影／睽違2年 石門水庫溢洪道「洩洪」聲勢磅礡

2019-08-09 18:47

北市水門陸續開放中 YouBike晚間6點恢復營運

2019-08-09 18:16

因應颱風季 新北永和抽水站機組更新提前完成

2019-08-09 18:06

新北青農父子傳承 三峽谷芳有機茶園續飄香

2019-08-09 15:06

保證金支票跳票 中市府：新手承辦對業務不熟悉

2019-08-09 14:24

利奇馬颱風北偏風雨小 民眾照常逛百貨看電影

2019-08-09 14:13

新北環保局查獲業者偷排廢氣 勒令停工並限期改善

2019-08-09 14:03

新北市環保局宣布：下午起恢復收運垃圾

2019-08-09 12:27

有心到醫院服務嗎？奇美資深志工分享奉獻喜悅歡迎新血

2019-08-09 12:13

垃圾車還是會來！北市按平日情形收運垃圾

2019-08-09 11:28

台中天津曬衣節今登場 交通路線、停車看這裡！

2019-08-09 11:05

利奇馬襲台關水門 新莊警加強越堤道管制

2019-08-09 10:06

新北茶農父子齊心 清境茶園再奪美人茶王殊榮

2019-08-09 07:32

原水恐變濁導致停水 民眾儲水備用

2019-08-09 00:29

新北鐵腕清除五股垃圾山 颱風天照拆違建

2019-08-09 00:15

北市估恐流失50萬陸客 套裝行程吸引國外客

2019-08-09 00:00

專家觀點／把握當下 搭政策利多活化房產

2019-08-08 23:23

北市中山區六福皇宮 都計變更通過

2019-08-08 22:56

淡海影城、三重公園、仁愛街70巷口 增設YouBike站

2019-08-08 22:47

北市9日因颱風停班停課 市立醫院門診也喊停

2019-08-08 20:52

防範利奇馬颱風 雙北YouBike 9日淩晨2點起停止營運

2019-08-08 20:51

要福山國小校長堅守校園 侯友宜：救災需要

2019-08-08 20:36
看更多

熱門文章

影／嘉縣去年完工防汛道路坍方 一夕垮掉50公尺

2019-08-09 10:30

小林村國賠案裁判費 韓國瑜婉謝捐助要個人負責解決

2019-08-09 18:20

超驚險！桃園山區停電 台電人員冒險挺進坍方地區搶修

2019-08-09 10:29

李佳芬農舍屋外新設警衛亭 雲縣府：改善期滿仍要拆

2019-08-09 17:51

超跑給員工開、月薪50K起跳 老闆：待員工要像家人

2019-08-09 19:52

垃圾車還是會來！北市按平日情形收運垃圾

2019-08-09 11:28

美容老師棄教當農民！她種九層塔創造百萬商機

2019-08-09 12:14

賺颱風財 新竹地區百貨湧人潮

2019-08-09 16:13

影／睽違2年 石門水庫溢洪道「洩洪」聲勢磅礡

2019-08-09 18:47

新北市環保局宣布：下午起恢復收運垃圾

2019-08-09 12:27

最受歡迎法拍物 iPhone手機1元起標

2019-08-09 11:30

新北環保局查獲業者偷排廢氣 勒令停工並限期改善

2019-08-09 14:03

台中天津曬衣節今登場 交通路線、停車看這裡！

2019-08-09 11:05

基進黨月餅藏字條 潘恒旭：用心可惜爆錯料

2019-08-09 16:32

清潔隊員掃街遭撞顱內出血 花蓮市長前往探視

2019-08-09 18:28

彰化敬老禮金沒了？王惠美：只是排富 不要債留子孫

2019-08-09 20:22

屏東武德殿演武場展新貌 重現「唐破風」氣勢十足

2019-08-09 07:32

桃市八德區高城地下道積水封閉 零星電線桿冒煙、燒焦

2019-08-09 09:44

影／才花8700萬元整修 花蓮棒球場頂棚昨漏水

2019-08-09 14:21

自行車友注意！日月潭Come!Bikeday開放報名了

2019-08-09 15:50

呼應韓國瑜送愛小林村 林國慶直播義賣捐168萬

2019-08-09 15:34

2020台灣燈會在台中 經費藍綠吵翻天

2019-08-09 16:30

台中市府公庫支票未蓋印鑑 議員批「是芭樂票？」

2019-08-09 11:28

影／抽水機來也沒用？台中居民憂大雨淹水自力救濟

2019-08-09 16:13

利奇馬來襲 桃園上千戶停電 市長出訪、副市長坐鎮

2019-08-09 12:03

苗21線南庄鄉東河村路段 路基坍塌數十公尺

2019-08-09 21:50

影／先後造訪吾拉魯茲 蔡、馬咖啡喜好度大不同

2019-08-09 18:44

「如果我意外獲得200萬」 他用3點提醒年輕人金錢觀

2019-08-09 20:18

山海環線蓋與不蓋？藍議員：台中自付一半以上沒道理

2019-08-09 15:25

利奇馬颱風北偏風雨小 民眾照常逛百貨看電影

2019-08-09 14:13

從聖誕節到元宵節 台中辦史上最長元宵燈會

2019-08-09 14:01

保證金支票跳票 中市府：新手承辦對業務不熟悉

2019-08-09 14:24

君鴻酒店失業員工陳情 高市：速開調解會

2019-08-09 12:45

少女心爆發！迪士尼公主鐵粉快衝台中草悟道

2019-08-09 19:22

影／老戲院換心臟！百萬投影機引領大林鎮風華再現

2019-08-09 07:31

利奇馬襲台關水門 新莊警加強越堤道管制

2019-08-09 10:06

影／無風雨防汛道路崩塌60公尺 嘉義縣府打鋼板樁補強

2019-08-09 17:05

慰問身故員警家屬 警局長感謝警友會親送身故保險金

2019-08-09 12:48

颱風過後 基隆全市路邊收費停車格12日恢復收費

2019-08-09 22:00

科技時代來臨 桃市圖開120堂「數位學堂」供市民學習

2019-08-09 15:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top