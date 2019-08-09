影／睽違2年 石門水庫溢洪道「洩洪」聲勢磅礡

2019-08-09 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



利奇馬颱風挾帶豪雨侵襲北台灣，石門水庫集水區累積降雨量，到今天傍晚已達240毫米，水庫水位已達243.07公尺，接近水庫滿水位245公尺，再不加大排流水量，水庫將暴滿，威脅石門大壩安全。

石門水庫上游集水區，在颱風甩尾挾帶驚人降雨量下，水庫每秒鐘入流量高達1000立方公尺，水位迅速上升直逼滿水位。北水局今天下午5點依水庫運用要點，開啟溢洪道「洩洪」。這也是2年來石門水庫首次使用石門大壩頂的溢洪道進行防洪操作，場面壯觀難得一見。

北水局江明郎局長表示，石門水庫溢洪道洩洪聲勢磅礡，水流躍向空中再落入後池堰，十分壯觀美麗，常吸引民眾駐足觀賞。近年來因水情不若往年理想，從俗稱「大溜滑梯」的水庫大壩，開啟溢洪道洩洪，排流的水量至少每秒達600立方公尺，因些除非雨量驚人，水庫水位急暴漲逼進滿水位，很難得會開啟溢洪道洩洪，來調節水庫水位。

江明郎指出，利奇馬颱風預期帶來超過1億噸水量，扣除已流入水庫，經調節性放流於下游水量，估計集水區尚有約5000萬噸水量流入，水庫將無法容納，所以決定啟用溢洪道，採取「洩洪」方式來加大放水流量，以確保水庫安全。

北水局補充，石門水庫調節性放水，在水庫進水量不多時，大都採石門電廠發電尾水排放，或由永久河道、排砂、排洪道進行「調節性放水」，磅礡水勢往後池堰排流的場面很壯觀，但這是水庫進行放流水操作，而非石門水庫洩洪。