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因應颱風季 新北永和抽水站機組更新提前完成

2019-08-09 18:06聯合報 記者江婉儀╱即時報導

因應利奇馬颱風來襲，永和抽水站更新機組工程日前已提前完工，但此次風雨並無預期大，新北市長侯友宜今天下午仍前往視察，侯友宜說，風雨經常從新北市南側進來，造成新店溪暴漲，此次更新的兩個機組，是必須做的。

永和抽水站機組更新工程原預定明年1月21日完工，但利奇馬颱風來襲，可能夾帶強風豪雨釀成災情，新北市水利局要求廠商加派人力連夜趕工，讓防汛應變感在利奇馬颱風來前夕達標，萬一降下豪雨，抽水機組可有效發揮抽水功能，強化永和地區的抽水能力。

新北市水利局表示，本次工程除了更新2組抽水機組，也更新部分鋼構機房及降挖抽水井2.5公尺，完工後啟抽水位可由原先4.2公尺降至2.5公尺啟抽，可因應颱風或豪大雨來臨前有效提早降低排水系統水位，減低積淹水風險，增加防災整備能力。

新北市長侯友宜表示，他上任以來，面對極端氣候的變化，要求各單位一定要把所有的配備跟機具，希望能夠在雨季、風季來的時候，就能夠全力地把它完成，永和抽水機組有兩組要更新的，本來是在明年的元月份，我們全力趕工在今年8月份就能夠把它完成，而且能夠面對即將在我們新的颱風來的時候，能夠把它做好，所以利奇馬颱風一來，我們這個機組就可以做運作。

侯友宜也說，新店跟永和就是面對新北市南側，風雨經常從南側進來，所以新店抽水機組及永和抽水機組，對新北市南側的整個洩洪以及排水的功能非常的重要，面對極端氣候，前哨站所最重要的配備，就像在打仗的時候要有最精良的武器跟配備，一定要擺在最重要的位置上面。

因應利奇馬颱風來襲，永和抽水站更新機組工程提前完工，但風雨並無預期大，新北市長侯...
因應利奇馬颱風來襲，永和抽水站更新機組工程提前完工，但風雨並無預期大，新北市長侯友宜今天下午仍前往視察。記者江婉儀／攝影
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利奇馬颱風侯友宜
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