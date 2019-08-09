親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中颱利奇馬襲台
總統大選觀測站
韓國瑜競選起跑
柯文哲組民眾黨
政治
軍事
綜合

颱風假風雨小北市商圈湧人潮 民眾直呼：賺到了

2019-08-09 17:18聯合報 記者郭頤╱即時報導

原先來勢洶洶的利奇馬颱風，強度已減弱為中颱，暴風圈也逐漸遠離台灣，隨著風雨漸緩，西門町和信義商圈，陸續湧現人潮，不少民眾抓緊時間出門到商場、影城，逛街購物和看電影，更有民眾直呼「真的是賺到了」。

北北基昨晚宣布今天（9日）停班停課，原預計直撲北台灣的利奇馬颱風，將夾帶強烈風雨，不過由於利奇馬颱風凌晨時移動路徑偏北，影響北市程度降低，風雨沒有想像中大。台北市長柯文哲上午坦言，因為颱風往北偏，這也不能怪他，「算是多放了一天颱風假，我回市長室繼續工作」。

風勢和雨勢減弱後，不少民眾利用「颱風假」出門上街，如西門町和信義商圈下午後都漸漸湧現人潮，知名百貨和影城有大批民眾逛街、吃美食、看電影，甚至有民眾撐著傘在知名飲料店前排隊。

選擇到影城看電影的黃姓民眾表示，因為看外面沒有什麼風雨，所以下午就來看電影，「像這種風雨不大的颱風假，就是看電影的好日子啊」、「真的是賺到了」。

而遠從國外來的旅客也把握旅遊時間，不讓颱風打擾行程，外國遊客說，航班有受颱風影響延遲，但到了（台灣）之後發現風雨不是很大，沒太大影響，況且在台灣就幾天時間，「待在飯店閒著也是閒著，就出來走走」。

中央氣象局表示，利奇馬颱風的強度已減弱，預計陸上颱風警報最快在今天晚上8時解除，海上颱風警報預計在明天上午11時解除。氣象局提醒，雖然台北地區是間歇性雨勢，不過民眾在颱風天出門不能掉以輕心，需注意安全。

颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
分享
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
分享
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
分享
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
分享
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
分享
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
颱風利其馬風雨影響小，民眾紛紛出門逛街購物、吃美食、看電影。記者郭頤／攝影
分享

利奇馬颱風
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

傍晚解除利奇馬陸警 氣象局解釋「關鍵50公里」

2019-08-09 15:26

利奇馬颱風遠離 預計今晚8點解除陸上颱風警報

2019-08-09 15:53

前一晚發布颱風假是「馬種下的惡果」？ 彭啟明引論戰

2019-08-09 15:07

利奇馬颱風遠離！20:30解除陸警 高屏山區防大雨

2019-08-09 17:14

錯放颱風假？ 林右昌：我和侯友宜皆做了正確的決定

2019-08-09 15:07

利奇馬颱風遠離 新北水利局：下午4點半開啟橫移門

2019-08-09 16:42

利奇馬漸行漸遠 西門町湧人潮

2019-08-09 16:17

台鐵北迴線宜蘭線恢復行駛 部份區間列車調整

2019-08-09 14:42

利奇馬減弱為中颱 全台仍有2死9傷、停電7萬多戶

2019-08-09 14:42

台電積極搶修 桃園復電率達99％

2019-08-09 14:39

中颱利奇馬持續減弱 加速遠離台灣

2019-08-09 14:35

利奇馬為何突然避開台灣？ 氣象專家：和柯羅莎有關

2019-08-09 14:31

彭啟明：利奇馬將沿浙江一路北上 大幅影響中國東岸

2019-08-09 14:16

颱風期間訪日 鄭文燦：我第一時間接收災情狀況

2019-08-09 14:08

利奇馬颱風致邊坡土石滑落 路邊汽車遭砸毀

2019-08-09 14:06

颱風仍持續降雨中 北水局呼籲民眾勿進入河道

2019-08-09 14:02

柯P稱颱風假多放 梁文傑：出門3分鐘褲全濕 講什麼幹話

2019-08-09 14:00

持續發布豪雨特報 竹縣苗栗台中大豪雨

2019-08-09 14:00

利奇馬轉中颱持續減弱 最快今深夜解除陸警

2019-08-09 13:49

影／苗栗沒放颱風假 縣長徐耀昌臉書被灌爆

2019-08-09 13:33

影／颱風假多放了 柯文哲：不能怪我！媽祖有保佑

2019-08-09 13:29

北台灣風雨比預期小 柯文哲：颱風假多放了

2019-08-09 13:20

影／強颱風雨小？蘇揆念氣象局 用民眾語言講專家術語

2019-08-09 13:05

利奇馬颱風擦邊球 菜價今回跌

2019-08-09 13:00

金門38.4度！利奇馬環流沉降影響 三縣市恐飆38度高溫

2019-08-09 13:00

颱風沒想像中強？2個原因讓台灣「閃過」風雨

2019-08-09 12:58

利奇馬颱風間隙風雨較小 蘇貞昌疾呼：別大意

2019-08-09 12:55

宜蘭出太陽 網友打趣：颱風假小心被曬傷

2019-08-09 12:53

利奇馬減弱為中颱 公路總局：省道目前無災情

2019-08-09 12:53

高鐵台中以北停運 台中－左營每小時3班

2019-08-09 12:49

利奇馬釀6.1萬戶停電 9千戶待復電

2019-08-09 12:47

利奇馬降為中颱！高鐵恢復營運 下午1時高雄就有車北上

2019-08-09 12:41

利奇馬出現雙眼牆 鄭明典：通常發生在強度顛峰期之後

2019-08-09 12:33

颱風風雨漸小 淡海輕軌班距20分復駛

2019-08-09 12:29

受颱風影響 台東熱氣球光雕音樂會延至24日舉行

2019-08-09 12:29

颱風影響不如預期 傳統市場今天好冷清

2019-08-09 12:28

吳德榮：利奇馬明天遠離之後 中南部仍有明顯雨勢

2019-08-09 12:28

颱風來？南部風小無雨 蔬菜漲1成

2019-08-09 12:15

颱風利奇馬釀逾6萬戶停電 9141戶待搶修

2019-08-09 12:14
看更多

熱門文章

8縣市、苗栗泰安放颱風假！ 全台停班課資訊看這邊

2019-08-08 22:06

洪秀柱確定到台南選立委 謝龍介：有嚇到但佩服

2019-08-08 21:40

強颱利奇馬來襲只有毛毛雨？台北人放假很心虛 台中人很火大

2019-08-09 10:26

利奇馬颱風凌晨轉北 柯文哲：颱風假多放了

2019-08-09 09:42

福委會主委當CEO暗諷韓國瑜 黃暐瀚：郭台銘99％會選

2019-08-09 09:41

強颱利奇馬風雨不強？ 氣象局、專家回應了

2019-08-09 09:08

颱風來鄭文燦出訪 藍議員：如果韓國瑜在國外會怎樣？

2019-08-09 08:57

前一晚發布颱風假是「馬種下的惡果」？ 彭啟明引論戰

2019-08-09 15:07

利奇馬減弱為中颱！ 花蓮台中苗栗新竹解除陸警

2019-08-09 11:23

會當副手嗎？柯：繼續當台北市長就好 何必這麼麻煩

2019-08-09 11:43

福委會主委想當CEO？ 劉宥彤這樣形容韓國瑜

2019-08-08 18:18

更新中／利奇馬來襲！北部百貨9日營業狀況總覽　SOGO、遠百正常營業

2019-08-09 09:01

來勢洶洶！洪秀柱遷戶籍備戰 對手王定宇5點回應

2019-08-09 00:48

強颱利奇馬 苗栗縣宣布9日正常上班上課

2019-08-08 21:38

花蓮率先解除陸警！ 強颱利奇馬最快上午變中颱

2019-08-09 08:38

劉宥彤今再批韓國瑜 韓陣營：期待和郭一起努力改變台灣

2019-08-08 18:20

強颱利奇馬再增強變大！陸警範圍納入苗栗、台中

2019-08-08 17:40

高潞遭時力開鍘 台大經濟系教授鄭秀玲遞補不分區立委

2019-08-08 21:07

孫大千：蔡英文、蘇貞昌有九張不敢面對的「芭樂票」

2019-08-09 08:02

參戰台南立委挑戰王定宇？洪秀柱戶口已遷台南

2019-08-08 21:32

台中不放颱風假 盧秀燕臉書掀論戰

2019-08-09 09:43

藍綠大咖的祖墳 每逢選舉就不安！除了馬英九…

2019-08-09 09:00

強颱利奇馬暴風圈進入北部陸地 對10縣市構成威脅

2019-08-09 06:33

陳佩琪颱風夜臉書發文 抱怨1450洗版

2019-08-08 22:22

影／新竹市政府宣布明天停班停課

2019-08-08 19:33

強颱利奇馬強度略減弱 暴風圈凌晨進入北部 北台嚴防強風豪雨

2019-08-09 00:18

只求拉下小英？ 他諷刺泛藍賢達要郭董當蔡董小弟的小弟

2019-08-09 11:39

護黨或毀黨 胡幼偉：郭粉，你要做哪一種人？

2019-08-08 20:11

錯放颱風假？ 林右昌：我和侯友宜皆做了正確的決定

2019-08-09 15:07

總統專機飛北京觸法 羅智強：她教唆軍公教自殺要辦嗎

2019-08-09 11:02

颱風假多放了！柯P：拜媽祖有保佑 風雨不大不能怪我

2019-08-09 12:00

高鐵明天台中以北停止營運 台中—左營每小時3班車

2019-08-08 20:09

左批時力右打綠黨 高潞答辯書曝光：無罪又無辜

2019-08-08 17:51

跟進北北基 桃園市明天停止上班上課

2019-08-08 19:23

拯救國民黨！黃創夏獻三策 促泛藍重新整合

2019-08-09 08:09

基隆市長林右昌：北北基明天停班停課

2019-08-08 19:14

暫無班機返台 鄭文燦人在日本跨海坐鎮

2019-08-08 20:43

彭啟明：颱風暴風圈深夜才會脫離 留意持續間歇大雨

2019-08-09 07:19

利奇馬為何突然避開台灣？ 氣象專家：和柯羅莎有關

2019-08-09 14:31

時力紀律委員會開鍘 正式將高潞．以用除名

2019-08-08 20:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top