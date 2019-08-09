颱風假風雨小北市商圈湧人潮 民眾直呼：賺到了

2019-08-09 17:18 聯合報 記者郭頤╱即時報導



原先來勢洶洶的利奇馬颱風，強度已減弱為中颱，暴風圈也逐漸遠離台灣，隨著風雨漸緩，西門町和信義商圈，陸續湧現人潮，不少民眾抓緊時間出門到商場、影城，逛街購物和看電影，更有民眾直呼「真的是賺到了」。

北北基昨晚宣布今天（9日）停班停課，原預計直撲北台灣的利奇馬颱風，將夾帶強烈風雨，不過由於利奇馬颱風凌晨時移動路徑偏北，影響北市程度降低，風雨沒有想像中大。台北市長柯文哲上午坦言，因為颱風往北偏，這也不能怪他，「算是多放了一天颱風假，我回市長室繼續工作」。

風勢和雨勢減弱後，不少民眾利用「颱風假」出門上街，如西門町和信義商圈下午後都漸漸湧現人潮，知名百貨和影城有大批民眾逛街、吃美食、看電影，甚至有民眾撐著傘在知名飲料店前排隊。

選擇到影城看電影的黃姓民眾表示，因為看外面沒有什麼風雨，所以下午就來看電影，「像這種風雨不大的颱風假，就是看電影的好日子啊」、「真的是賺到了」。

而遠從國外來的旅客也把握旅遊時間，不讓颱風打擾行程，外國遊客說，航班有受颱風影響延遲，但到了（台灣）之後發現風雨不是很大，沒太大影響，況且在台灣就幾天時間，「待在飯店閒著也是閒著，就出來走走」。