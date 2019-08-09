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新北青農父子傳承 三峽谷芳有機茶園續飄香

2019-08-09 15:06聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北青農李昌峻及洪佳玉夫妻倆是谷芳有機茶園第五代接班人，夫妻倆秉持著與自然環境生態共存共榮的觀念，在三峽白雞經營有機茶園，身為第六代茶農的3位孩子也耳濡目染，跟著夫妻一同做茶，谷芳產品外包裝更是孩子們活潑充滿童趣的意象，也呈現一家人團結合作的成果。

谷芳有機茶園由39歲的李昌峻與37歲的洪佳玉夫妻共同經營，第六代三位孩子也接棒參與其中，今年30歲的大女兒李昱萱及17歲的雙胞胎兒子李柏儒、李璟旻，從小跟著父母一起跑遍台灣茶山，發現三峽茶產業逐漸沒落，下定決心未來要接手三峽有機碧螺春產業。

李昱萱、李柏儒、李璟旻表示，剛開始缺乏經驗，雙手總是破皮流血，一個不小心就被炒鍋燙傷，但因為全家齊心合作及經驗傳承，父母的陪伴也帶給他們信心，相比離鄉背井在外打拼，委屈獨自承擔的年輕人來說，實在是幸福多了！一個人做不了什麼，但一群人就能改變很多，更能感受到與家人緊密的情感。

李柏儒說，坊間經驗豐富的製茶師總在感嘆，採茶需要長時間維持一定姿勢，年長者無法採茶將是個嚴重的問題，年輕人不吃苦、不採茶、不做茶，導致傳統製茶技術一點一滴的流失，自己雖然已經度過這段艱辛過程，但人總是會衰老，爸爸體力也會下降，如果未來能讓機器人在茶園自由穿梭，辨識嫩葉與老葉，就能夠解決勞力不足的問題，搭配滴管技術節省水資源，發展智慧茶園，新的未來應該由年輕人共同開創，不能永遠在前輩們的大樹下乘涼。

李柏儒表示，製茶的生活使自己更了解什麼是家人，邊工作邊說最近發生了哪些事，全家在一起的感覺真的非常幸福。未來大學想要往資訊工程、機械、數學方面學習，希望能研發真正適合台灣茶產業使用的AI技術與機械手臂，大量節省人力並降低危險，未來一定會回來經營這一百多年的老茶園，但是在回來之前，會先學習一些知識、技術，補足自己不足之處，讓自己變得更有價值與競爭力。

雙胞胎李柏儒、李璟旻跟父親學習如何製茶。圖／新北市農業局提供
雙胞胎李柏儒、李璟旻跟父親學習如何製茶。圖／新北市農業局提供
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李昌峻（左一）、洪佳玉（中）夫妻與孩子合照。圖／新北市農業局提供
李昌峻（左一）、洪佳玉（中）夫妻與孩子合照。圖／新北市農業局提供
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谷芳產品外包裝更是孩子們活潑充滿童趣的意象，也呈現一家人團結合作的成果。圖／新北...
谷芳產品外包裝更是孩子們活潑充滿童趣的意象，也呈現一家人團結合作的成果。圖／新北市農業局提供
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李昱萱、李柏儒、李璟旻3姐弟發現三峽茶產業逐漸沒落，下定決心未來要接手三峽有機碧...
李昱萱、李柏儒、李璟旻3姐弟發現三峽茶產業逐漸沒落，下定決心未來要接手三峽有機碧螺春產業。圖／新北市農業局提供
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