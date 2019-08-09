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利奇馬轉中颱持續減弱 最快今深夜解除陸警

楊金龍首獲央行總裁A級評比 今加班稱「還有進步空間」

利奇馬颱風北偏風雨小 民眾照常逛百貨看電影

2019-08-09 14:13聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

原預期利奇馬颱風風雨大，今新竹以北都放颱風假，但因颱風北偏，風雨較預期小，不少北部民眾照常出門。

新北市永和百貨公司比漾廣場今一早就迎來客人，至中午吃飯時間更是可比平日晚間人潮，且有越來越多人趨勢，看電影買票還要稍微排隊，知名美食店藏壽司更是排起長長隊伍。

新北市永和百貨公司比漾廣場今一早就迎來客人，至中午吃飯時間更是可比平日晚間人潮。...
新北市永和百貨公司比漾廣場今一早就迎來客人，至中午吃飯時間更是可比平日晚間人潮。記者魏翊庭／攝影
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新北市永和百貨公司比漾廣場裡的知名美食店藏壽司今中午吃飯時間排起長長隊伍。記者魏...
新北市永和百貨公司比漾廣場裡的知名美食店藏壽司今中午吃飯時間排起長長隊伍。記者魏翊庭／攝影
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新北市永和百貨公司比漾廣場今一早就迎來客人，至中午吃飯時間更是可比平日晚間人潮，...
新北市永和百貨公司比漾廣場今一早就迎來客人，至中午吃飯時間更是可比平日晚間人潮，看電影買票還要稍微排隊。記者魏翊庭／攝影
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颱風假新竹
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