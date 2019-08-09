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颱風假多放了！柯P：拜媽祖有保佑 風雨不大不能怪我

母配「2副眼鏡花10萬」女兒氣炸 網友專業拆解玄機

新北市環保局宣布：下午起恢復收運垃圾

2019-08-09 12:27聯合報 記者施鴻基╱即時報導

利奇馬颱風來襲，新北市環保局原宣布今天停止收運垃圾，因颱風偏北風雨減弱，決定下午及晚間恢復垃圾收運，不過部分區域可能因風雨較大、無法收運，將自行調整，民眾可留意里長廣播、垃圾車音樂聲或上新北垃圾車網查詢是否恢復清運。

利奇馬颱風垃圾車
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