新北市環保局宣布：下午起恢復收運垃圾

相關新聞
利奇馬襲台關水門 新莊警加強越堤道管制2019-08-09 10:06
有心到醫院服務嗎？奇美資深志工分享奉獻喜悅歡迎新血2019-08-09 12:13
垃圾車還是會來！北市按平日情形收運垃圾2019-08-09 11:28
台中天津曬衣節今登場 交通路線、停車看這裡！2019-08-09 11:05
新北茶農父子齊心 清境茶園再奪美人茶王殊榮2019-08-09 07:32
原水恐變濁導致停水 民眾儲水備用2019-08-09 00:29
新北鐵腕清除五股垃圾山 颱風天照拆違建2019-08-09 00:15
北市估恐流失50萬陸客 套裝行程吸引國外客2019-08-09 00:00
專家觀點／把握當下 搭政策利多活化房產2019-08-08 23:23
北市中山區六福皇宮 都計變更通過2019-08-08 22:56
淡海影城、三重公園、仁愛街70巷口 增設YouBike站2019-08-08 22:47
北市9日因颱風停班停課 市立醫院門診也喊停2019-08-08 20:52
防範利奇馬颱風 雙北YouBike 9日淩晨2點起停止營運2019-08-08 20:51
要福山國小校長堅守校園 侯友宜：救災需要2019-08-08 20:36
注意！新北今晚9點關閉水門 車主盡快移車2019-08-08 20:31
板橋光復大橋逾40年歷史 侯友宜視察確保耐震性能2019-08-08 20:06
烏來全面戒備強颱利奇馬 56名國軍進駐備戰2019-08-08 19:46
正妹園長小時候翹課、作弊 現獲幼鐸獎2019-08-08 18:44
強颱來襲 淡水區調抽水機防颱準備2019-08-08 18:30
老礦工歷史記憶 瑞芳礦工文史館要開幕2019-08-08 18:29
不怕颱風天 汐止里、鄰長巡菜園防登革熱2019-08-08 18:29
雙溪模範父親表揚 力推性平及育兒津貼2019-08-08 18:28
新北美人茶頒獎 坪林清境茶園奪特等獎2019-08-08 18:28
颱風利奇馬來勢洶洶 台北市晚間8點關閉河川疏散門2019-08-08 17:52
強颱利奇馬來襲 新北旅遊活動明多數暫停2019-08-08 16:51
漁船避颱吊上岸 大膽遊客觀浪瑞芳警開22張勸導單2019-08-08 16:45
默默被記點還不自知？駕駛人要小心駕照被吊扣2019-08-08 15:49
被問到明年立委選舉對手 蔡其昌：是自己！2019-08-08 12:56
快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時2019-08-08 12:30
影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止2019-08-08 11:10
冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當2019-08-08 11:03
搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...2019-08-08 08:46
新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地2019-08-08 07:55
熱門文章
影／嘉縣去年完工防汛道路坍方 一夕垮掉50公尺2019-08-09 10:30
最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助2019-08-08 13:45
挨批拿政府錢紙風車提告 副執行長哭喊「我爆炸了」2019-08-08 15:46
買月餅送陳致中遭質疑 潘恒旭：個人出錢推廣高雄廠商2019-08-08 19:25
注意！新竹地區這些醫院明仍有看門診2019-08-08 20:32
花蓮至山東航線驚傳被取消 縣府：深表遺憾2019-08-08 16:46
整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！2019-08-08 14:30
超驚險！桃園山區停電 台電人員冒險挺進坍方地區搶修2019-08-09 10:29
高雄鳳山美髮師染登革熱 3度就醫、發病6天才被通報2019-08-08 19:48
紙風車再燒 綠批外力介入 藍：盧上任已演過9場2019-08-08 15:44
走過生死關頭的行政院顧問吳錦銘 父親節尤感親情無價2019-08-08 23:09
台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元2019-08-08 15:02
遭控圖利廠商？「大學姐」林筱淇：不實指控2019-08-08 22:22
默默被記點還不自知？駕駛人要小心駕照被吊扣2019-08-08 15:49
受颱風影響山區下大雨 尖石、五峰進行預防性撤離2019-08-08 16:50
利奇馬颱風逼近 竹市開放路邊紅黃線停車2019-08-08 15:59
女村長當年7小時走下山 走過10年堅持「我們要回家」2019-08-08 13:11
馬英九夜宿小林永久屋 透露明天原本要跟郭台銘見面2019-08-08 22:18
雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」2019-08-08 12:59
要福山國小校長堅守校園 侯友宜：救災需要2019-08-08 20:36
北市9日因颱風停班停課 市立醫院門診也喊停2019-08-08 20:52
父子檔交警同單位服務 父親節許願：想早日成「公」2019-08-08 14:40
韓國瑜周日南投寺廟之旅 會同神力女超人造勢2019-08-08 17:39
颱風夜送愛小林村 林國慶公益直播義賣網友愛心湧入2019-08-08 22:24
後龍站故障鐘消失 讀者質疑「不給看了」2019-08-08 21:08
韓國瑜：小林村國賠不上訴 負擔訴訟費並設原住民商圈2019-08-08 20:29
立委台中1選區等嘸人？國民黨：張顯耀已走基層拜訪2019-08-08 19:02
緊報名！北港媽祖盃馬拉松 有機會抱回純金媽祖2019-08-08 17:34
騎樓整平 苗栗縣完成5公里 後續選定竹南博愛街2019-08-08 18:08
豆農酪農攜手 國內第一家迷客夏手搖飲品行銷國產豆奶2019-08-08 16:47
李佳芬娘家祖墳未申報 雲縣府限期1年改善但不強迫遷葬2019-08-08 20:35
單親爸失業養三子 曾租屋4坪房同睡8人2019-08-08 17:06
少女用相機與望眼鏡捕捉美麗銀河系 獲天文攝影獎2019-08-08 19:48
嘉義市多處停電 台電：建築工地物品掉落導致2019-08-08 16:12
影／台南鐵路地下化挖到這樣東西 見證糖業歷史2019-08-08 15:01
韓國瑜：放棄上訴小林村國賠案是遲來正義2019-08-08 20:26
金門古寧頭路祭超澎湃 祭拜國共兩軍「好兄弟」2019-08-08 21:54
基隆明天停班停課 部立醫院開颱風特別門診2019-08-08 20:07
利奇馬來襲 曾文水庫再進帳210毫米即滿庫2019-08-08 15:40
八八風災10周年不悲情 馬英九、陳其邁同台切蛋糕2019-08-08 18:28
留言