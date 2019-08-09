有心到醫院服務嗎？奇美資深志工分享奉獻喜悅歡迎新血

2019-08-09 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



奇美醫學中心志工隊成立32年，服務滿10年佔58% ，榮獲衛福部績優志工團隊表揚，隨著醫院規模擴大、病患持續增加，志工日漸不足，4位服務多年的志工今天現身說法，站出來呼籲年滿20歲以上熱心民眾加入。

從病友變身志工服務7年的陳巧慧說，「常常有人問我，妳為什麼每天都這麼神采奕奕啊？我都是回答：因為我加入了奇美醫學中心志工隊，而且是癌症資源中心的病友志工喔」

陳巧慧9年前被診斷罹癌時沮喪無助，面對未知的恐懼茫然，「出現一雙溫暖的雙手承接我徬徨的心，為我拭去臉上的淚水，深深的擁抱帶給我安定的力量」，她說，原來是病友志工溫暖的雙手！她們用溫柔的眼神柔軟的心傾聽我陪伴著我在未來的每一個療程，她們總說，「別怕，我們都在」，身心在此刻重新安頓，也有了信心和勇氣面對未來的挑戰。

陳巧慧說，真心的感謝那段日子陪伴渡過艱辛療程的病友志工，也種下日後感恩回饋的心。一年後在專業領域的訓練下終於也是病友志工，本著陪伴病友順利走完療程並重新建立另一個人生舞台的初衷，也開始關懷陪伴病友，7年多志工生涯也因為陪伴而和他們成為相互扶持的好朋友，憂喜與共的革命情感，甚至有幾位病友在康復之後也報名來當病友志工了。

陳巧慧說，當初有一位病患面對疾病淚眼婆娑，無限懼怕，甚至認為未來是黑暗的，沒有明天，現在卻成了志工夥伴，換她來鼓舞人心的，她總是對我說，「謝謝妳總是帶給我正向的力量，讓我勇氣倍增，對未來充滿希望，因為妳的鼓勵和陪伴，讓我重新看見自己的價值」，其實我也要謝謝她，願意和我一起攜手用愛關懷用心陪伴，成為一個溫暖的志工。

65歲的王韻承已在奇美志工隊22年為癌友奉獻，當初因為對學習醫學新知感興趣，84年報名志工隊，卻在服務滿5年時得知罹癌的消息，她在醫院看過人生百態，毫不懼怕，一面勇敢接受癌症治療、一面透過電話和病友分享抗癌的心路歷程，成為癌友最堅強的後盾。

治療結束後，王韻承一心想著更多的癌症病友的需要，毅然在安寧病房創立時，成為第一批志工，關懷癌末住院病人並提供沐浴服務，後來雖轉至癌症資源中心服務，擅長手藝的她，也會藉手作活動，和病友交心，拉近彼此的距離，建立信任感，並分享自身的經驗，鼓勵治療中的病人。她說，「癌症不可怕，期待更多志工加入，陪伴癌友走過人生的低潮。」

林茂龍、黃孝源夫妻檔，97年退休後因上網掛號，意外得知安寧病房招募志工，夫妻倆加入至今。兩老表示，回想當初雖以「服務病人」為初衷；但無形中受惠的反而是自己，因為原本生病臥床的父親總是碎念著不曉得怎麼照護，常覺得不舒服，沒想到當了志工後以志工服務所學，讓父親身體、生活的照護更舒適，到後期已不會言語的父親，竟然以手比大拇指肯定。

社會服務部社工組志工管理員楊雅涵表示，志工期間夫妻倆總是積極參與教育訓練學習新知，對於志工隊舉辦的各項活動更是主動參與，他們也陪同醫院專業人員前往台北參加病人自主權利法成果展，為病人自主權利推廣盡最大的心力。夫妻倆認真熱忱的服務態度，常感染其他志工，堪稱是志工隊的模範夫妻檔也是典範長者。

楊雅涵說，醫院是看盡人生百態的地方，在這個地方總有一群人，默默地替民眾服務，他們穿著橘色的背心，臉上總是盈滿著笑容，他們就是奇美醫學中心的志工。

奇美醫學中心志工隊目前有437人，分成7個組別，志工依服務的組別分別在醫療大樓大廳、門診、急診室、各樓層病房、安寧病房、樹林院區精神科服務。其中家庭志工如親子檔、手足檔、夫妻檔有29對，他們原先都是一人先服務，獲得成就感心靈滿足，進而推薦他們的家人加入。

目前志工陳玉琴最資深，服務滿31年，滿10年以上者佔總人數58%，奇美醫學中心志工隊在103年獲得全國績優志工團隊表揚、105年台南市業務評值傑出獎、今年更榮獲衛生福利部「全國衛生福利志願服務績優志工團隊表揚」，去年共有152位志工受衛生福利部、台南市政府及民間團體表揚。

8月31日招募第39期志工，歡迎年滿20歲，國小以上畢業者，具愛心、耐心、肯學習，對醫院服務工作有興趣的民眾加入。

報名可至奇美醫學中心第一醫療大樓一樓服務台或教學大樓一樓社會服務部索取報名簡章；網路報名至奇美醫學中心網站下載報名表，寄至800604@mail.chimei.org.tw。