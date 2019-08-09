台中天津曬衣節今登場 交通路線、停車看這裡！

2019-08-09 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



邁入第16年的「2019年天津路夏日曬衣節」，不畏風雨，今天下午4點將如期舉辦開幕式，並展開為期3天的熱鬧活動。台中市第二警分局指出，「天津商圈」周邊交通在活動期間將執行道路封閉，民眾可將車輛停在鄰近的山西停車場、天津停車場或Times山西路停車場，再步行前往活動會場，保持動線順暢。

「中市天津路服飾商圈」位於台中市北區，範圍涵蓋賴興里、賴旺里、賴明里及梅川里，商圈總長約為670公尺，聚集超過200家的服飾店，以服飾批發為主零售為輔之經營模式。

「天津商圈」素有「中台灣五分埔」稱號，款式包含韓、港、台、日、東南亞及中國等流行服飾，並帶動鄰近平行的北平路，故有「穿在天津、吃在北平」的名號不脛而走。

「2019年天津路夏日曬衣節」活動邁入第16年，今年除了特賣市集，另有開幕表演：清涼曬衣舞帶動跳、衣曬衣曬亮晶晶與交通安全宣導攤等活動；活動時間為8月9日(星期五)起至8月11日(星期日)止，每日11:00至21:00。