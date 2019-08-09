新北茶農父子齊心 清境茶園再奪美人茶王殊榮

2019-08-09 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市坪林清境茶園曾在2017年「新北市優質美人茶比賽」奪得特等獎，榮膺美人茶王，今年再度奪特等，擊敗各家好手再度贏得「美人茶王」。背後是家族傳承6代的製茶堅持，靠著第五代蘇文松、第六代蘇冠軒父子齊心，挑戰製茶中的各種溫度、濕度差異調整，守住美人茶王殊榮。

石碇區農會總幹事許淑惠表示，東方美人茶是透過以小綠葉蟬叮咬過的茶芽而製成。經叮咬後的茶芽台語俗稱「著涎」，外觀呈現捲曲紅色，如同火燒般，因小綠葉蟬叮咬過程中生成特殊成分，散發強烈果香或蜜香，茶湯色澤鮮麗，呈琥珀紅色，富含果香的茶湯滋味相當受到女性朋友歡迎。

清境茶園是坪林在地老茶廠，已傳至第六代，全家人都有優良的「製茶血統」，是比賽常勝軍。第五代主人蘇文松從18歲開始製茶，累積30多年製茶工夫，而第六代經營人蘇冠軒是坪林地區少見青年茶農，七年級生的他，從小在茶廠跟隨祖父、爸爸、叔叔腳步學習製茶，長期接觸茶產業的情形下，也逐漸對製茶產業產生興趣。

蘇冠軒表示，東方美人茶因為選用嫩芽製成製作，需全程手工摘採，過程費工又辛苦，即便是經驗豐富的老手，一天最多也只採3至4斤茶菁，做出來的美人茶還不及1斤。

此外雖然製茶的步驟都大同小異，但隨著氣候、溫度、濕度等差異，都會讓製茶過程及製作出來的風味不同，蘇冠軒說，他就是因為享受這樣的挑戰，從中發現樂趣，而心甘情願的留在家鄉與父親、叔叔一起守護這個產業，當全家人凝聚在一起，做起茶來非但不孤單，還時常與父親蘇文松交流技術，增添樂趣。