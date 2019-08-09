新北茶農父子齊心 清境茶園再奪美人茶王殊榮
新北市坪林清境茶園曾在2017年「新北市優質美人茶比賽」奪得特等獎，榮膺美人茶王，今年再度奪特等，擊敗各家好手再度贏得「美人茶王」。背後是家族傳承6代的製茶堅持，靠著第五代蘇文松、第六代蘇冠軒父子齊心，挑戰製茶中的各種溫度、濕度差異調整，守住美人茶王殊榮。
石碇區農會總幹事許淑惠表示，東方美人茶是透過以小綠葉蟬叮咬過的茶芽而製成。經叮咬後的茶芽台語俗稱「著涎」，外觀呈現捲曲紅色，如同火燒般，因小綠葉蟬叮咬過程中生成特殊成分，散發強烈果香或蜜香，茶湯色澤鮮麗，呈琥珀紅色，富含果香的茶湯滋味相當受到女性朋友歡迎。
清境茶園是坪林在地老茶廠，已傳至第六代，全家人都有優良的「製茶血統」，是比賽常勝軍。第五代主人蘇文松從18歲開始製茶，累積30多年製茶工夫，而第六代經營人蘇冠軒是坪林地區少見青年茶農，七年級生的他，從小在茶廠跟隨祖父、爸爸、叔叔腳步學習製茶，長期接觸茶產業的情形下，也逐漸對製茶產業產生興趣。
蘇冠軒表示，東方美人茶因為選用嫩芽製成製作，需全程手工摘採，過程費工又辛苦，即便是經驗豐富的老手，一天最多也只採3至4斤茶菁，做出來的美人茶還不及1斤。
此外雖然製茶的步驟都大同小異，但隨著氣候、溫度、濕度等差異，都會讓製茶過程及製作出來的風味不同，蘇冠軒說，他就是因為享受這樣的挑戰，從中發現樂趣，而心甘情願的留在家鄉與父親、叔叔一起守護這個產業，當全家人凝聚在一起，做起茶來非但不孤單，還時常與父親蘇文松交流技術，增添樂趣。
農業局表示，本年度新北市美人茶評鑑市府也積極執行茶清方案進行農藥殘留抽檢，檢驗結果全數合格，民眾購買茶品時只要認明「新北好茶」，就可以安心品嘗在地生產及品質優良兼具的好茶。
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