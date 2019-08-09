親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強颱利奇馬暴風圈進入北部 高鐵台鐵這些車不開

彭啟明：颱風暴風圈深夜才會脫離 留意持續間歇大雨

新北茶農父子齊心 清境茶園再奪美人茶王殊榮

2019-08-09 07:32聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市坪林清境茶園曾在2017年「新北市優質美人茶比賽」奪得特等獎，榮膺美人茶王，今年再度奪特等，擊敗各家好手再度贏得「美人茶王」。背後是家族傳承6代的製茶堅持，靠著第五代蘇文松、第六代蘇冠軒父子齊心，挑戰製茶中的各種溫度、濕度差異調整，守住美人茶王殊榮。

石碇區農會總幹事許淑惠表示，東方美人茶是透過以小綠葉蟬叮咬過的茶芽而製成。經叮咬後的茶芽台語俗稱「著涎」，外觀呈現捲曲紅色，如同火燒般，因小綠葉蟬叮咬過程中生成特殊成分，散發強烈果香或蜜香，茶湯色澤鮮麗，呈琥珀紅色，富含果香的茶湯滋味相當受到女性朋友歡迎。

清境茶園是坪林在地老茶廠，已傳至第六代，全家人都有優良的「製茶血統」，是比賽常勝軍。第五代主人蘇文松從18歲開始製茶，累積30多年製茶工夫，而第六代經營人蘇冠軒是坪林地區少見青年茶農，七年級生的他，從小在茶廠跟隨祖父、爸爸、叔叔腳步學習製茶，長期接觸茶產業的情形下，也逐漸對製茶產業產生興趣。

蘇冠軒表示，東方美人茶因為選用嫩芽製成製作，需全程手工摘採，過程費工又辛苦，即便是經驗豐富的老手，一天最多也只採3至4斤茶菁，做出來的美人茶還不及1斤。

此外雖然製茶的步驟都大同小異，但隨著氣候、溫度、濕度等差異，都會讓製茶過程及製作出來的風味不同，蘇冠軒說，他就是因為享受這樣的挑戰，從中發現樂趣，而心甘情願的留在家鄉與父親、叔叔一起守護這個產業，當全家人凝聚在一起，做起茶來非但不孤單，還時常與父親蘇文松交流技術，增添樂趣。

農業局表示，本年度新北市美人茶評鑑市府也積極執行茶清方案進行農藥殘留抽檢，檢驗結果全數合格，民眾購買茶品時只要認明「新北好茶」，就可以安心品嘗在地生產及品質優良兼具的好茶。

新北市坪林清境茶園已傳承6代，目前由第五代主人蘇文松、第六代蘇冠軒（圖）父子齊心...
新北市坪林清境茶園已傳承6代，目前由第五代主人蘇文松、第六代蘇冠軒（圖）父子齊心守護製茶產業。圖／新北市農業局提供
分享
新北市坪林清境茶園已傳承6代，第五代主人蘇文松（圖）表示，東方美人茶因為選用嫩芽...
新北市坪林清境茶園已傳承6代，第五代主人蘇文松（圖）表示，東方美人茶因為選用嫩芽製成製作，需全程手工摘採，過程費工又辛苦。圖／新北市農業局提供
分享
新北市坪林清境茶園已傳承6代，目前由第五代主人蘇文松（左二）、第六代蘇冠軒（右一...
新北市坪林清境茶園已傳承6代，目前由第五代主人蘇文松（左二）、第六代蘇冠軒（右一）父子齊心守護製茶產業。圖／新北市農業局提供
分享
新北市坪林清境茶園第五代主人蘇文松（左二）、第六代蘇冠軒（右一）今年抱回「新北市...
新北市坪林清境茶園第五代主人蘇文松（左二）、第六代蘇冠軒（右一）今年抱回「新北市優質美人茶比賽」特等獎。圖／新北市農業局提供
分享

坪林清境
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

原水恐變濁導致停水 民眾儲水備用

2019-08-09 00:29

北市估恐流失50萬陸客 套裝行程吸引國外客

2019-08-09 00:00

專家觀點／把握當下 搭政策利多活化房產

2019-08-08 23:23

北市中山區六福皇宮 都計變更通過

2019-08-08 22:56

淡海影城、三重公園、仁愛街70巷口 增設YouBike站

2019-08-08 22:47

北市9日因颱風停班停課 市立醫院門診也喊停

2019-08-08 20:52

防範利奇馬颱風 雙北YouBike 9日淩晨2點起停止營運

2019-08-08 20:51

要福山國小校長堅守校園 侯友宜：救災需要

2019-08-08 20:36

注意！新北今晚9點關閉水門 車主盡快移車

2019-08-08 20:31

板橋光復大橋逾40年歷史 侯友宜視察確保耐震性能

2019-08-08 20:06

烏來全面戒備強颱利奇馬 56名國軍進駐備戰

2019-08-08 19:46

正妹園長小時候翹課、作弊 現獲幼鐸獎

2019-08-08 18:44

強颱來襲 淡水區調抽水機防颱準備

2019-08-08 18:30

老礦工歷史記憶 瑞芳礦工文史館要開幕

2019-08-08 18:29

不怕颱風天 汐止里、鄰長巡菜園防登革熱

2019-08-08 18:29

雙溪模範父親表揚 力推性平及育兒津貼

2019-08-08 18:28

新北美人茶頒獎 坪林清境茶園奪特等獎

2019-08-08 18:28

颱風利奇馬來勢洶洶 台北市晚間8點關閉河川疏散門

2019-08-08 17:52

強颱利奇馬來襲 新北旅遊活動明多數暫停

2019-08-08 16:51

漁船避颱吊上岸 大膽遊客觀浪瑞芳警開22張勸導單

2019-08-08 16:45

默默被記點還不自知？駕駛人要小心駕照被吊扣

2019-08-08 15:49

被問到明年立委選舉對手 蔡其昌：是自己！

2019-08-08 12:56

快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時

2019-08-08 12:30

影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止

2019-08-08 11:10

冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當

2019-08-08 11:03

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地

2019-08-08 07:55
看更多

熱門文章

最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助

2019-08-08 13:45

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

挨批拿政府錢紙風車提告 副執行長哭喊「我爆炸了」

2019-08-08 15:46

買月餅送陳致中遭質疑 潘恒旭：個人出錢推廣高雄廠商

2019-08-08 19:25

花蓮至山東航線驚傳被取消 縣府：深表遺憾

2019-08-08 16:46

注意！新竹地區這些醫院明仍有看門診

2019-08-08 20:32

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

高雄鳳山美髮師染登革熱 3度就醫、發病6天才被通報

2019-08-08 19:48

台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元

2019-08-08 15:02

黃偉哲又當爸爸了！父親節在臉書狂曬女兒照

2019-08-08 12:23

默默被記點還不自知？駕駛人要小心駕照被吊扣

2019-08-08 15:49

走過生死關頭的行政院顧問吳錦銘 父親節尤感親情無價

2019-08-08 23:09

紙風車再燒 綠批外力介入 藍：盧上任已演過9場

2019-08-08 15:44

遭控圖利廠商？「大學姐」林筱淇：不實指控

2019-08-08 22:22

女村長當年7小時走下山 走過10年堅持「我們要回家」

2019-08-08 13:11

受颱風影響山區下大雨 尖石、五峰進行預防性撤離

2019-08-08 16:50

無視斑馬線退縮美意 行人在車道斜著走挨撞更吃虧

2019-08-08 09:16

利奇馬颱風逼近 竹市開放路邊紅黃線停車

2019-08-08 15:59

雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」

2019-08-08 12:59

冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當

2019-08-08 11:03

北市9日因颱風停班停課 市立醫院門診也喊停

2019-08-08 20:52

快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時

2019-08-08 12:30

父子檔交警同單位服務 父親節許願：想早日成「公」

2019-08-08 14:40

馬英九夜宿小林永久屋 透露明天原本要跟郭台銘見面

2019-08-08 22:18

要福山國小校長堅守校園 侯友宜：救災需要

2019-08-08 20:36

台東熱氣球夯到停車場塞爆 縣府9日起實施交通管制疏導

2019-08-08 12:20

影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止

2019-08-08 11:10

韓國瑜周日南投寺廟之旅 會同神力女超人造勢

2019-08-08 17:39

颱風夜送愛小林村 林國慶公益直播義賣網友愛心湧入

2019-08-08 22:24

緊報名！北港媽祖盃馬拉松 有機會抱回純金媽祖

2019-08-08 17:34

立委台中1選區等嘸人？國民黨：張顯耀已走基層拜訪

2019-08-08 19:02

利奇馬颱風逼近 新竹縣長楊文科視察溝貝水門

2019-08-08 12:47

後龍站故障鐘消失 讀者質疑「不給看了」

2019-08-08 21:08

騎樓整平 苗栗縣完成5公里 後續選定竹南博愛街

2019-08-08 18:08

嘉義市多處停電 台電：建築工地物品掉落導致

2019-08-08 16:12

豆農酪農攜手 國內第一家迷客夏手搖飲品行銷國產豆奶

2019-08-08 16:47

李佳芬娘家祖墳未申報 雲縣府限期1年改善但不強迫遷葬

2019-08-08 20:35

少女用相機與望眼鏡捕捉美麗銀河系 獲天文攝影獎

2019-08-08 19:48

韓國瑜：小林村國賠不上訴 負擔訴訟費並設原住民商圈

2019-08-08 20:29

單親爸失業養三子 曾租屋4坪房同睡8人

2019-08-08 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top