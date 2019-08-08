親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不斷更新／強颱利奇馬來襲！ 各縣市停班課資訊看這邊

高潞遭時力開鍘 台大教授鄭秀玲遞補不分區立委

北市9日因颱風停班停課 市立醫院門診也喊停

2019-08-08 20:52聯合報 記者翁浩然╱即時報導

利奇馬颱風來襲，北市宣布明天（9日）停班停課，北市立聯合醫院表示，配合停班停課，各分院區門診、各附設院外門診將全天停診；但原已排定的各項手術、特殊檢查則照常進行，並加強急診作業。

萬芳醫院則表示，因應市府宣布明天停止上班上課，醫院門診、健檢、檢驗檢查等服務將暫停，但急診、住院服務則正常運作。

利奇馬颱風來襲，北市宣布明天（9日）停班停課，北市立聯合醫院表示，各分院區門診、...
利奇馬颱風來襲，北市宣布明天（9日）停班停課，北市立聯合醫院表示，各分院區門診、各附設院外門診將全天停診。圖／報系資料照片
分享

停班停課北市利奇馬颱風
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

要福山國小校長堅守校園 侯友宜：救災需要

2019-08-08 20:36

防範利奇馬颱風 雙北YouBike 9日淩晨2點起停止營運

2019-08-08 20:51

注意！新北今晚9點關閉水門 車主盡快移車

2019-08-08 20:31

板橋光復大橋逾40年歷史 侯友宜視察確保耐震性能

2019-08-08 20:06

烏來全面戒備強颱利奇馬 56名國軍進駐備戰

2019-08-08 19:46

正妹園長小時候翹課、作弊 現獲幼鐸獎

2019-08-08 18:44

強颱來襲 淡水區調抽水機防颱準備

2019-08-08 18:30

老礦工歷史記憶 瑞芳礦工文史館要開幕

2019-08-08 18:29

不怕颱風天 汐止里、鄰長巡菜園防登革熱

2019-08-08 18:29

雙溪模範父親表揚 力推性平及育兒津貼

2019-08-08 18:28

新北美人茶頒獎 坪林清境茶園奪特等獎

2019-08-08 18:28

颱風利奇馬來勢洶洶 台北市晚間8點關閉河川疏散門

2019-08-08 17:52

強颱利奇馬來襲 新北旅遊活動明多數暫停

2019-08-08 16:51

漁船避颱吊上岸 大膽遊客觀浪瑞芳警開22張勸導單

2019-08-08 16:45

默默被記點還不自知？駕駛人要小心駕照被吊扣

2019-08-08 15:49

被問到明年立委選舉對手 蔡其昌：是自己！

2019-08-08 12:56

快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時

2019-08-08 12:30

影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止

2019-08-08 11:10

冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當

2019-08-08 11:03

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地

2019-08-08 07:55

迎風狗公園水髒 戲水區挨批淪「大便池」

2019-08-08 00:05

文旦柚 採果趣 八里果園開放體驗

2019-08-07 23:59

深澳漁港浪漫fu 端出情人節限定餐

2019-08-07 23:52

讓八仙復業？ 侯：仍在訴訟 照規定來

2019-08-07 23:47

新北無燃煤工業城 拚2023年實現

2019-08-07 23:46

侯友宜再喊話：特專三空地 盼成兒童喜歡的地方

2019-08-07 23:40

北投昨晨地震 氣象局：火山活動免驚

2019-08-07 23:33

北市菜價漲 青蔥前天就破百

2019-08-07 23:28

苦練克服頭暈 大環達人楊世豪勇追夢

2019-08-07 23:25

輔大10天鐵馬環島做公益 今參訪台中健康產業

2019-08-07 20:19

全民來復育 金山農會百合手冊教種植

2019-08-07 20:18

新店忠誠里打卡熱點 粉紅彩繪牆超吸睛

2019-08-07 20:17

彩繪帆布牆「落漆」 汐止會勘要求更新

2019-08-07 20:16

汐止新台五路交通亂 盼改停車場動線

2019-08-07 20:15

開學了學生卻跑了 公共化幼兒園招生衝擊私幼

2019-08-07 18:55

十分瀑布公園明停止入園 淡蘭古道等小旅行停止辦理

2019-08-07 18:36

鬼月忌嫁娶也不怕 新北34對新人趕在七夕結婚

2019-08-07 17:00

市府盼「特專三」成兒童樂園基地 侯友宜：天天兒藝節

2019-08-07 15:52
看更多

熱門文章

最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助

2019-08-08 13:45

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

莫忘60年前87水災 老照片記錄郵差災區尋人送信的感動

2019-08-07 23:26

北投昨晨地震 氣象局：火山活動免驚

2019-08-07 23:33

侯友宜半小時內到應變中心 眾人驚：睡辦公室？

2019-08-08 07:47

挨批拿政府錢紙風車提告 副執行長哭喊「我爆炸了」

2019-08-08 15:46

花蓮日據首富老宅 屋主自提歷史建築

2019-08-08 00:01

花蓮至山東航線驚傳被取消 縣府：深表遺憾

2019-08-08 16:46

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

默默被記點還不自知？駕駛人要小心駕照被吊扣

2019-08-08 15:49

烏溪鳥嘴潭人工湖將動工 環團憂心下游民眾食飯著攪沙

2019-08-08 07:43

黃偉哲又當爸爸了！父親節在臉書狂曬女兒照

2019-08-08 12:23

台南麻豆文旦首外銷加拿大 一級品每公斤200元

2019-08-08 15:02

女村長當年7小時走下山 走過10年堅持「我們要回家」

2019-08-08 13:11

影／國旗裝當球衣 文英足球隊要大家亮眼

2019-08-07 22:54

無視斑馬線退縮美意 行人在車道斜著走挨撞更吃虧

2019-08-08 09:16

紙風車再燒 綠批外力介入 藍：盧上任已演過9場

2019-08-08 15:44

冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當

2019-08-08 11:03

雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」

2019-08-08 12:59

同舟共濟 小林國賠勝訴者捐衣義賣敗訴者繳裁判費

2019-08-08 07:51

快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時

2019-08-08 12:30

影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止

2019-08-08 11:10

父子檔交警同單位服務 父親節許願：想早日成「公」

2019-08-08 14:40

新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地

2019-08-08 07:55

出養人型態轉變 600孩童找嘸家

2019-08-07 23:58

受颱風影響山區下大雨 尖石、五峰進行預防性撤離

2019-08-08 16:50

利奇馬颱風逼近 竹市開放路邊紅黃線停車

2019-08-08 15:59

利奇馬颱風逼近 新竹縣長楊文科視察溝貝水門

2019-08-08 12:47

韓國瑜周日南投寺廟之旅 會同神力女超人造勢

2019-08-08 17:39

北港300名學行成年禮 依古俗16歲「脫絭」轉大人

2019-08-08 00:24

嘉義市多處停電 台電：建築工地物品掉落導致

2019-08-08 16:12

立委台中1選區等嘸人？國民黨：張顯耀已走基層拜訪

2019-08-08 19:02

迎風狗公園水髒 戲水區挨批淪「大便池」

2019-08-08 00:05

基隆試辦斑馬線退縮 行人未照著走…

2019-08-07 23:49

影／台南鐵路地下化挖到這樣東西 見證糖業歷史

2019-08-08 15:01

買月餅送陳致中遭質疑 潘恒旭：個人出錢推廣高雄廠商

2019-08-08 19:25

利奇馬颱風來襲 竹市災害應變中心一級開設

2019-08-08 17:01

騎樓整平 苗栗縣完成5公里 後續選定竹南博愛街

2019-08-08 18:08

利奇馬來襲 曾文水庫再進帳210毫米即滿庫

2019-08-08 15:40

豆農酪農攜手 國內第一家迷客夏手搖飲品行銷國產豆奶

2019-08-08 16:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top