板橋光復大橋逾40年歷史 侯友宜視察確保耐震性能

2019-08-08 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



強颱利奇馬來勢洶洶，新北市長侯友宜為確保防颱整備完全，今馬不停蹄至各易積淹水地區視察，並勘查板橋光復大橋工程，由於光復大橋橋齡超過40年，為確保其運送救災物資及耐震性能，去年11月底進行耐震補強開工，預計明年6月下旬完工。

光復大橋前身為昭和橋，與淡水河的台北橋、基隆河的明治橋（中山橋）及新店的川端橋（中正橋）有「台北成四大名橋」之稱。昭和橋興建於民國22年，全長369公尺、寬4.5公尺，直到台灣光復後，才改名為光復橋。

民國66年12月1日光復橋重建通車，主橋長402公尺、寬20公尺，包含15公尺的四線車道及兩側各2.5公尺的人行道，全橋長712公尺，並耗資2億6360萬元，斜張式吊橋癒力混凝土構造，是遠東地區首座採斜張式設計的橋梁，迄今橋齡已超過40年。

由於橋齡超過40年歷史，為了使橋梁能克服地震威脅，確保運送救災物資、傷患與災民，主橋段在「新北市轄區內橋梁耐震能力分析評估及補強設計委託技術服務案」，進行耐震性能詳細評估，及補強設計工作。

新北市工務局養工處表示，光復橋的補強部分包含編號P8至P12墩柱，共計5座橋墩的基礎擴座、基樁補強、防落拉桿、托座補強及鋼板包覆補強等，使橋梁耐震能力提升，在地方民代的爭取下，計畫經費共2億805萬元，工程從去年11月底開始，預計明年6月下旬完工。

工務局表示，新北市內有超過1315座權管橋梁，其中車行橋共有1109座，第一階段從103年至105年底，針對大漢橋、新海大橋、秀朗橋等13座橋梁，投入約2.6億元進行耐震補強。