烏來全面戒備強颱利奇馬 56名國軍進駐備戰

2019-08-08 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



因應強颱利奇馬來襲，新北市長侯友宜馬不停蹄地緊盯各區防颱，並前往烏來視察覽勝橋新建工程及防颱整備，侯友宜表示，由於強颱所帶來的雨量集中在烏來、坪林及三峽，因此烏來是第一個戰場，這次颱風將有56名國軍及副指揮官、市府團隊及公所進駐烏來，全面備戰。

為全面警戒強颱利奇馬，侯友宜今下午到烏來視察覽勝橋新建工程及防颱整備，侯表示，烏來覽勝橋是新店溪的上游的南勢溪中，最容易致災的地方，過去梅姬及蘇迪勒颱風街重創覽勝橋，豪大雨造成水位上升，淹過覽勝橋、大水漫進民宅及老街，造成重大的傷害。

如今新建的覽勝橋比舊橋橋身高了3公尺，並在疏濬防洪上面做了功能性的調整，烏來老街周邊所有一樓住戶，第一個時間已撤離或搬至二樓，另外，在水位達到114公尺時，將進行封橋封路，讓居民能夠確保安全，

此外，沙包、太空包、挖土機都已經進駐，尤其在福山、信賢、忠治里等3個易造成崩塌地方，先預置好機具，這一次我們的覽勝橋絕對是我們防災的重中之重，我們一定要守好這個防線。