更生少年關懷協會辦營隊 回歸社會導正途

2019-08-08 18:19 中央社 新北8日電



中華民國更生少年關懷協會在台北少年觀護所舉辦暑期營隊，今年是首次以1對1的方式進行，志工也將在少年回歸社會後進行追蹤，協助他們導回正途。

中華民國更生少年關懷協會長年在台北少年觀護所陪伴輔導司法少年，除了每週入所上課關懷，每年暑假也會舉辦營隊。

協會表示，今年已經是第7年舉辦營隊，活動為期3天，由於少子化影響，加上教育部落實高關懷學生通報與輔導，近年來少觀所人數減少，今年是首次能以1對1的方式進行營隊運作。

台北少年觀護所表示，少觀所收容的少年，以竊盜、詐騙、傷害案件最多，其中詐騙類型年年增加，其中不乏少年車手。

少觀所表示，這些少年車手有些是因為同儕欺騙、誤成車手，有些則是為了賺錢，而執意要當車手，因此改變少年的金錢觀、價值觀和物慾，是最困難的地方。

少觀所也說，收容少年的回籠率，有慢慢下降的趨勢，從過去的4成5，到現在約3、4成，透過讓收容少年參加營隊，加入新的團體，建立健康的朋友圈，能讓他們在回歸社會後，不再重蹈覆轍。

更生少年關懷協會主任陳彥君表示，建構一個愛與接納的社會氛圍有助於降低更生少年再犯的風險，社工與志工長期的陪伴讓更生少年相信自己是有價值的人。

今年的營隊以寶可夢為主題，內容包含闖關遊戲、案例分享和舞蹈表演，協會組成大哥大姐關懷網，透過3天營隊與少年建立關係，在少年出所後關心少年近況，協助他們導回正途。

協會表示，今年約有60名志工參加營隊，其中不乏過去曾待過少觀所的少年，因為受到協會的幫助，如今回歸社會後，再回來參加營隊，幫助其他迷途少年。